子どもを叱ったら「児童相談所に通報してやる！」と言われた経験がある人もいるようです。ただの脅しかと思ったら、中には本当に通報してしまう子も？ 今回は、そんな経験をした人のエピソードをご紹介します。

近所にある児童相談所に…

「息子が小学6年生だった頃。反抗期ということもあり、生意気な態度をきつく叱りました。手は一切出していません。息子は私の言葉に腹が立ったのか大激怒。そのまま家を出て、近所にある児童相談所に行きました……。

家には帰りたくないことや私の言動を大げさに伝え、息子は一時保護されることに。幸い、担当者の方から軽微な親子喧嘩だと判断されて数日で帰宅することができましたが、何か月も帰れない場合が多いとあとから知ってゾッとしました……。

息子は怒った勢いで行動してしまい、こんな大ごとになるとは想像していなかったようです。スマホも禁止されてつらかったと……。息子は最終的に自分が悪かったことを認め、家に帰りたいこと、二度と私に会えなくなったらどうしようという不安を担当者の人に泣きながら伝えたそうです……。

他にも保護されている子たちとの交流もあったそうですが、お互いに個人情報は話してはいけなかったそうです。それでも、息子はその子たちを見て『僕がいていい場所じゃない』と感じたのだとか。

これに懲りたのか、息子は二度と私を毒親だなんて言わなくなったし反省しているようです。日々の業務で忙しいのに、職員の方には迷惑をかけて本当に申し訳なかったと思っています……」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ 本当に虐待されている子もいるのに、親にムカついたからという理由で児童相談所に通報してしまう子も。たくさんの大人を巻き込んで大ごとになり、ようやく事態の重さに気づくのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。