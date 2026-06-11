JR東日本秋田支社は、プロバスケットボールチームの秋田ノーザンハピネッツに102万円余りを寄付しました。



寄付金は、子ども食堂の運営に役立てられます。



廣田裕司アナウンサー

「駅ビルでの買い物などで貯まるJREポイント。このポイントを利用する形で集まった寄付金が、ハピネッツが運営する子ども食堂に贈られます」



プロバスケットボールチームの秋田ノーザンハピネッツは、秋田市の2か所でひとり親世帯などの食事を支える子ども食堂を運営しています。





この子ども食堂を支援しようと、JR東日本秋田支社は今年2月から約2か月間、JR東日本が展開するJREポイントの寄付を利用者から受け付けました。1ポイントを1円に換算し、集まった102万円余りをハピネッツに贈りました。JR東日本秋田支社 小泉暁支社長「秋田県内の方はもちろん、約7割以上の方が首都圏からということで、JR東日本エリア、またそれを飛び出して、多くの皆様から共感をいただきご寄付をいただけたというふうに考えております」秋田ノーザンハピネッツの水野勇気社長は「物価高騰で食堂の運営も、利用者も大変なことが多い中で、 多くの支援をいただいた。県外にもハピネッツの子ども食堂の認知度を高めることができた」と感謝の言葉を述べました。おもちゃの寄贈なども行ってきたJR東日本は、今後も地域貢献に力を入れる方針です。