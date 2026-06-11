「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１１時現在で、ＢＲＡＮＵ<460A.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社は１０日の取引時間中、施工画像から安全品質確認事項のチェックリストを生成する技術に関して、特許を出願したと発表した。ＡＩの活用により建築現場の安全品質と生産性の両立を目指す技術で、今回の特許出願を皮切りに知財を活用した戦略を本格化させる姿勢を示している。発表を受けて同日のＢＲＡＮＵ株には買い注文が集まりストップ高で取引を終了。翌１１日もストップ高の水準でカイ気配のまま張り付いている。株価が底値を離脱し、回復局面に向かうと期待する投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS