・味の素が満を持して急反騰、ＴＳＭＣの月次売上高受け独占供給ＡＢＦに再脚光

・リミックスはＳ高、２７年３月期は３期ぶりの営業黒字転換を計画

・信越化が６日ぶり反発、レアアースの生産設備を新設と報じられる

・ＩＮＰＥＸや石油資源が逆行高、ＷＴＩ価格は時間外で９２ドル台に上昇

・デジハＨＤが頑強な値動き、米ＡＩ企業と提携し自律型ＡＩサイバーセキュリティ基盤の開発・商用化へ

・カラダノートがＳ高カイ気配、第３四半期の営業黒字転換と株主優待制度再開を好感

・パンパシＨＤが大幅続伸、国内リテール事業の５月既存店売上高が４８カ月連続前年上回る

・日本オラクルは底堅い、米オラクルの時間外急落の影響も大勢トレンド大底圏で押し目買い観測



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出所：MINKABU PRESS