１１日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。中東情勢の緊迫化を背景に続落して始まったものの、売り一巡後は持ち高調整の買いなどが入り持ち直した。



米中央軍は日本時間１１日早朝、イラン国内の複数の標的に追加の攻撃を開始。これを受けてイラン軍の最高統合司令部はホルムズ海峡を閉鎖すると発表し、原油高がインフレの上振れを招くとの見方から売り優勢でスタートした。ただ、債券先物は前日比２３銭安の１２８円４６銭で寄り付いたあとは下げ幅を縮小し、プラス圏に浮上。時間外取引で米長期金利や米原油先物が上昇一服となったことや、期近物から期先物へのロールオーバーに絡んだ取引などが下支えとなったようだ。日銀が「残存期間１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」を対象とする国債買いオペを通知したことも需給面での買い手掛かりとなり、午前１０時３０分ごろには１２８円７６銭まで上伸する場面があった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比４銭高の１２８円７３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と同じ２．６７５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS