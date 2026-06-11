日本代表GK鈴木彩艶がアストン・ビラの獲得候補にリストアップか…ロマーノ氏が独占情報として伝える
パルマの日本代表GK鈴木彩艶にアストン・ビラが関心を示しているようだ。移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がX(@FabrizioRomano)で独占情報として伝えた。
ロマーノ氏の投稿によると、鈴木は今夏の移籍市場でアストン・ビラがリストアップしている3人のGK候補の1人となっている。これはGKエミリアーノ・マルティネスが退団した場合を想定したものだ。
アストン・ビラは、ユベントスがE・マルティネス獲得に向けて選手側と交渉を進めていることを把握しているが、現時点でクラブ間での合意には至っていないという。
鈴木は2024年7月にパルマへ加入し、今季セリエAでは20試合に出場。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨む日本代表メンバーに選ばれている。
アストン・ビラは今季プレミアリーグでアーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドに次ぐ4位。来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得している。
ロマーノ氏の投稿によると、鈴木は今夏の移籍市場でアストン・ビラがリストアップしている3人のGK候補の1人となっている。これはGKエミリアーノ・マルティネスが退団した場合を想定したものだ。
鈴木は2024年7月にパルマへ加入し、今季セリエAでは20試合に出場。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨む日本代表メンバーに選ばれている。
アストン・ビラは今季プレミアリーグでアーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドに次ぐ4位。来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得している。
Excl: Zion Suzuki among 3 GKs in list at Aston Villa for summer window if Emiliano Martínez ends up leaving.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
Aston Villa aware of Juve being in talks with the Argentine GK but nothing agreed club to club yet.
Suzuki been scouted for months at Parma. pic.twitter.com/L11w6sy6hI