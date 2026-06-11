開催：2026.6.11

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 2 - 1 [ブレーブス]

MLBの試合が11日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとブレーブスが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。

4回裏、6番 デレク・ヒル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-0 ATL、8番 ルイスアンヘル・アクーニャ 6球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 CWS 2-0 ATL

7回表、2番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでブレーブス得点 CWS 2-1 ATL

試合は2対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで9勝2敗0S。負け投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで8勝5敗0S。Wソックスのハドソンにセーブがつき、3勝2敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 11:22:16 更新