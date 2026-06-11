開催：2026.6.11

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 10 - 7 [フィリーズ]

MLBの試合が11日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとフィリーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。

1回表、3番 ブライス・ハーパー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 TOR 0-1 PHI

3回表、5番 アレク・ボーム 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 TOR 0-4 PHI

4回表、1番 カイル・シュワバー 7球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 TOR 0-6 PHI

6回裏、6番 ブランドン・バレンズエラ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-6 PHI

7回表、6番 ブライソン・ストット 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 TOR 1-7 PHI

7回裏、2番 ウラジーミル・ゲレロ カウント3-1から押し出しの四球でブルージェイズ得点 TOR 2-7 PHI、3番 アーニー・クレメント 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 3-7 PHI、4番 岡本和真 初球を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 4-7 PHI、2番 ウラジーミル・ゲレロ カウント3-1から押し出しの四球でブルージェイズ得点 TOR 5-7 PHI、3番 アーニー・クレメント 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 6-7 PHI、4番 岡本和真 0球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 7-7 PHI、2番 ウラジーミル・ゲレロ カウント3-1から押し出しの四球でブルージェイズ得点 TOR 8-7 PHI、3番 アーニー・クレメント 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 9-7 PHI、4番 岡本和真 0球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 10-7 PHI

試合は10対7でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのヘスス・ルサルドで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はブルージェイズのマックス・シャーザーで、ここまで1勝4敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝3敗17Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、1打点、打率は.230となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 11:24:14 更新