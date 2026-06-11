株式会社フジヤカメラ店とOMデジタルソリューションズ株式会社は、写真家の喜多規子氏を講師に迎えたトークステージイベントを6月27日（土）に開催する。会場は東京都中野区の中野セントラルパークカンファレンス。参加費は無料で、Webサイトで事前予約を受け付けている。各回ともに先着20名限定の定員制。

イベント名は「OM SYSTEMで叶える！自然風景撮影 徹底講座」。自然風景をテーマに作品を発表し、多数の個展や写真集を手がける喜多氏が、OM SYSTEMのカメラを用いた風景撮影のテクニックを解説する。当日は内容の異なる2つのセッションが用意されている。

11時00分から12時00分までの第1部は、「徹底解説！コンピュテーショナル フォトグラフィで捉える自然風景」と題した講座を実施。日中の長秒撮影を可能にする「ライブND」や、明暗差の激しいシチュエーションで効果を発揮する「ライブGND」といった機能を、実際の自然風景撮影においてどのように活かすことができるかを具体的に解説する。

13時30分から14時30分までの第2部は、「徹底解説！自然風景におけるシーン別おすすめZUIKOレンズ」をテーマに展開。シーンに応じたレンズ選びの基準や、同システムだからこそ表現できる自然風景作品の魅力についてトークを行う。

なお、本イベントの参加者限定特典として、フジヤカメラの店舗およびオンラインショップでの買い物に利用できる「特別クーポン」が全員にプレゼントされる。

イベント名

喜多規子先生 トークステージ OM SYSTEMで叶える！自然風景撮影 徹底講座



開催日

2026年6月27日（土）



開催時間

会場

第1部：11時00分～12時00分 第2部：13時30分～14時30分

中野セントラルパークカンファレンス ルーム2A（1階）

参加費

無料

※事前予約制、各回先着20名



特典

参加者限定「特別クーポン」プレゼント