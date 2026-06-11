一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP＋2027」の開催に向け、出展検討企業・団体を対象とした「出展募集説明会」を7月16日（木）にオンラインで開催すると発表した。時間は14時00分から15時00分まで。

本説明会は、2027年2月に開催を予定している次回イベントへの出展に関心を持つ事業者に向けて実施されるもの。当日は、出展手続きの案内のほか、近年の来場者のトレンドや次回に向けた新たな施策などの詳細が共有される。説明会への参加申し込みをはじめとする情報は、CP＋公式ウェブサイト内に掲載されている。

次回開催となる「CP+2027」の会期は、2027年2月25日（木）から28日（日）までの4日間。会場はパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）および、CP＋公式Webサイトによるオンライン配信のハイブリッド形式で実施される。

前回の「CP+2026」では、過去最高となる149の企業・団体が出展し、来場者数は前年比104.5%となる5万8,329人を記録。近年の動向として39歳以下の若年層が来場者全体の約4割を占め、女性比率も過去最高となる22.4%に達するなど参加層の拡大が続いている。さらに、新規出展社が45社、海外出展社が38社といずれも過去最多を記録するなど、イベントの国際化や国内外への情報発信の強化が進んでいるという。

説明会日時

2026年7月16日（木）14時00分～15時00分



出展申し込み開始

2026年7月16日（木）15時00分



出展申し込み締め切り

2026年9月30日（水）17時00分



出展社説明会・小間位置抽選会

2026年10月22日（木）



来場登録開始

2026年12月上旬予定