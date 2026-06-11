11日前引けの日経平均株価は続落。前日比939.75円（-1.46％）安の6万3239.52円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は270、値下がりは1262、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は204.35円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が144.82円、ＴＤＫ <6762>が82.97円、ファストリ <9983>が76.43円、フジクラ <5803>が33.19円と並んだ。



プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を49.51円押し上げ。次いで味の素 <2802>が23.93円、イビデン <4062>が11.06円、東エレク <8035>が10.06円、ＫＤＤＩ <9433>が9.65円と続いた。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料、海運、その他製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、輸送用機器、機械が並んだ。



株探ニュース