11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.8％増の4237億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.9％増の3031億円だった。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ｉシェアーズ 日本国債３－７年 ＥＴＦ <572A> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が新高値。グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <424A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> など30銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が7.73％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.78％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が4.36％高、ＮＥＸＴ インドベア <2047> が3.58％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が3.52％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> は6.49％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.12％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は5.19％安、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> は4.78％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は4.70％安と大幅に下落した。



日経平均株価が939円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1634億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1802億5800万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が352億5400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が307億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が178億4100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が169億3300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が154億4000万円の売買代金となった。



株探ニュース