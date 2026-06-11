11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数124、値下がり銘柄数423と、値下がりが優勢だった。



個別ではジーネクスト<4179>がストップ高。キャスター<9331>は一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、ＢＲＵＮＯ<3140>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>など5銘柄は年初来高値を更新。クラシコ<442A>、パワーエックス<485A>、ｒａｋｕｍｏ<4060>、データホライゾン<3628>、ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>は値上がり率上位に買われた。



一方、モイ<5031>、ＧＥＮＤＡ<9166>が一時ストップ安と急落した。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、ダイブ<151A>、イタミアート<168A>、学びエイド<184A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>など120銘柄は年初来安値を更新。いつも<7694>、ＣＩＮＣ<4378>、レナサイエンス<4889>、中村超硬<6166>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>は値下がり率上位に売られた。



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