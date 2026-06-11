ETF売買代金ランキング＝11日前引け
11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 163444 24.2 65260
２. <1321> 野村日経平均 35254 50.6 66190
３. <1357> 日経Ｄインバ 30754 107.5 3224
４. <2644> ＧＸ半導日株 19680 35.6 3985
５. <200A> 野村日半導 19432 66.9 4849
６. <1579> 日経ブル２ 17841 51.1 705.1
７. <1360> 日経ベア２ 16933 90.4 79.1
８. <1458> 楽天Ｗブル 15440 10.4 77830
９. <1615> 野村東証銀行 9859 195.5 675.8
10. <1540> 純金信託 9272 6.1 19480
11. <1329> ｉＳ日経 6571 107.7 6588
12. <1398> ＳＭＤリート 6525 -4.0 1832.5
13. <1568> ＴＰＸブル 6413 28.3 867.3
14. <1306> 野村東証指数 5915 -17.6 402.0
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 3130 32.3 392.6
16. <1330> 上場日経平均 3089 18.8 66320
17. <1459> 楽天Ｗベア 2785 71.4 130
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2768 58.3 4022
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2291 18.3 65980
20. <314A> ｉＳゴールド 2270 23.9 310.3
21. <1542> 純銀信託 2185 -20.1 29785
22. <2243> ＧＸ半導体 2065 70.5 4646
23. <2036> 金先物Ｗブル 1881 36.7 145200
24. <1489> 日経高配５０ 1813 -26.6 3118
25. <1671> ＷＴＩ原油 1287 10.2 5504
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1232 285.0 80
27. <1356> ＴＰＸベア２ 1230 28.0 126.2
28. <1328> 野村金連動 1188 28.9 15490
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1138 44.6 1929.5
30. <1326> ＳＰＤＲ 1136 14.5 60070
31. <1580> 日経ベア 1096 378.6 839.1
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1094 71.2 2455
33. <1655> ｉＳ米国株 1076 74.7 842.6
34. <1545> 野村ナスＨ無 1058 -0.2 231.6
35. <1358> 上場日経２倍 1016 33.3 124600
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 913 214.8 556.1
37. <2525> 農中日経平均 902 8100.0 64310
38. <563A> ＧＸＮデカバ 847 -4.7 1066
39. <2033> コスピブル 822 59.0 102050
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 746 -24.8 71230
41. <2244> ＧＸＵテック 729 112.5 3393
42. <1346> ＭＸ２２５ 728 17.0 65870
43. <1308> 上場東証指数 717 6.7 3972
44. <2559> ＭＸ全世界株 625 12.6 2855
45. <2840> ｉＦＥナ百無 605 -7.4 2640
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 517 -29.5 4059
47. <213A> 上場半導体株 466 102.6 447.9
48. <282A> ＧＸ半導１０ 455 39.1 2561
49. <513A> ＧＸ防衛日株 444 146.7 790
50. <521A> ｉＦＦＮＧ金 440 60.0 1752
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 163444 24.2 65260
２. <1321> 野村日経平均 35254 50.6 66190
３. <1357> 日経Ｄインバ 30754 107.5 3224
４. <2644> ＧＸ半導日株 19680 35.6 3985
５. <200A> 野村日半導 19432 66.9 4849
６. <1579> 日経ブル２ 17841 51.1 705.1
７. <1360> 日経ベア２ 16933 90.4 79.1
８. <1458> 楽天Ｗブル 15440 10.4 77830
９. <1615> 野村東証銀行 9859 195.5 675.8
10. <1540> 純金信託 9272 6.1 19480
11. <1329> ｉＳ日経 6571 107.7 6588
12. <1398> ＳＭＤリート 6525 -4.0 1832.5
13. <1568> ＴＰＸブル 6413 28.3 867.3
14. <1306> 野村東証指数 5915 -17.6 402.0
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 3130 32.3 392.6
16. <1330> 上場日経平均 3089 18.8 66320
17. <1459> 楽天Ｗベア 2785 71.4 130
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2768 58.3 4022
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2291 18.3 65980
20. <314A> ｉＳゴールド 2270 23.9 310.3
21. <1542> 純銀信託 2185 -20.1 29785
22. <2243> ＧＸ半導体 2065 70.5 4646
23. <2036> 金先物Ｗブル 1881 36.7 145200
24. <1489> 日経高配５０ 1813 -26.6 3118
25. <1671> ＷＴＩ原油 1287 10.2 5504
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1232 285.0 80
27. <1356> ＴＰＸベア２ 1230 28.0 126.2
28. <1328> 野村金連動 1188 28.9 15490
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1138 44.6 1929.5
30. <1326> ＳＰＤＲ 1136 14.5 60070
31. <1580> 日経ベア 1096 378.6 839.1
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1094 71.2 2455
33. <1655> ｉＳ米国株 1076 74.7 842.6
34. <1545> 野村ナスＨ無 1058 -0.2 231.6
35. <1358> 上場日経２倍 1016 33.3 124600
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 913 214.8 556.1
37. <2525> 農中日経平均 902 8100.0 64310
38. <563A> ＧＸＮデカバ 847 -4.7 1066
39. <2033> コスピブル 822 59.0 102050
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 746 -24.8 71230
41. <2244> ＧＸＵテック 729 112.5 3393
42. <1346> ＭＸ２２５ 728 17.0 65870
43. <1308> 上場東証指数 717 6.7 3972
44. <2559> ＭＸ全世界株 625 12.6 2855
45. <2840> ｉＦＥナ百無 605 -7.4 2640
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 517 -29.5 4059
47. <213A> 上場半導体株 466 102.6 447.9
48. <282A> ＧＸ半導１０ 455 39.1 2561
49. <513A> ＧＸ防衛日株 444 146.7 790
50. <521A> ｉＦＦＮＧ金 440 60.0 1752
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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