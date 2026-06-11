　11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　163444　　　24.2　　　 65260
２. <1321> 野村日経平均　　 35254　　　50.6　　　 66190
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 30754　　 107.5　　　　3224
４. <2644> ＧＸ半導日株　　 19680　　　35.6　　　　3985
５. <200A> 野村日半導　　　 19432　　　66.9　　　　4849
６. <1579> 日経ブル２　　　 17841　　　51.1　　　 705.1
７. <1360> 日経ベア２　　　 16933　　　90.4　　　　79.1
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15440　　　10.4　　　 77830
９. <1615> 野村東証銀行　　　9859　　 195.5　　　 675.8
10. <1540> 純金信託　　　　　9272　　　 6.1　　　 19480
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　6571　　 107.7　　　　6588
12. <1398> ＳＭＤリート　　　6525　　　-4.0　　　1832.5
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　6413　　　28.3　　　 867.3
14. <1306> 野村東証指数　　　5915　　 -17.6　　　 402.0
15. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3130　　　32.3　　　 392.6
16. <1330> 上場日経平均　　　3089　　　18.8　　　 66320
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2785　　　71.4　　　　 130
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2768　　　58.3　　　　4022
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　2291　　　18.3　　　 65980
20. <314A> ｉＳゴールド　　　2270　　　23.9　　　 310.3
21. <1542> 純銀信託　　　　　2185　　 -20.1　　　 29785
22. <2243> ＧＸ半導体　　　　2065　　　70.5　　　　4646
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　1881　　　36.7　　　145200
24. <1489> 日経高配５０　　　1813　　 -26.6　　　　3118
25. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1287　　　10.2　　　　5504
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1232　　 285.0　　　　　80
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　1230　　　28.0　　　 126.2
28. <1328> 野村金連動　　　　1188　　　28.9　　　 15490
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1138　　　44.6　　　1929.5
30. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1136　　　14.5　　　 60070
31. <1580> 日経ベア　　　　　1096　　 378.6　　　 839.1
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1094　　　71.2　　　　2455
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1076　　　74.7　　　 842.6
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　1058　　　-0.2　　　 231.6
35. <1358> 上場日経２倍　　　1016　　　33.3　　　124600
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 913　　 214.8　　　 556.1
37. <2525> 農中日経平均　　　 902　　8100.0　　　 64310
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 847　　　-4.7　　　　1066
39. <2033> コスピブル　　　　 822　　　59.0　　　102050
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 746　　 -24.8　　　 71230
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 729　　 112.5　　　　3393
42. <1346> ＭＸ２２５　　　　 728　　　17.0　　　 65870
43. <1308> 上場東証指数　　　 717　　　 6.7　　　　3972
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 625　　　12.6　　　　2855
45. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 605　　　-7.4　　　　2640
46. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 517　　 -29.5　　　　4059
47. <213A> 上場半導体株　　　 466　　 102.6　　　 447.9
48. <282A> ＧＸ半導１０　　　 455　　　39.1　　　　2561
49. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 444　　 146.7　　　　 790
50. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 440　　　60.0　　　　1752
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース