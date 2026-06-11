歌手の工藤静香さんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。ルイ・ヴィトンのバッグを持った写真など、複数のショットを公開しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】 ルイ・ヴィトンのバッグ“私服ショット”公開 「同じバッグの写真だ！」とセルフツッコミ 愛犬や画材道具との自撮りも





投稿で工藤さんは「同じバッグの写真だ！」とつづったほか、ルイ・ヴィトンへの感謝の気持ちを「バッグ @louisvuitton Thank you」と添えています。















公開された写真には、深い紫色の長袖ブラウスとデニム姿で室内に立つカットや、洗練されたオールブラックコーデで重厚感のあるアームチェアに腰かけたカットが含まれています。









チェアでのショットでは、モノグラムの型押しと光沢感が特徴的な黒いバッグを手に。室内のカットでは、人気キャラクター「ラブブ（Labubu）」をモチーフにしたアイテムとカラフルな房飾りが付いた同じバッグを肩掛けしたスタイルを披露しています。









また、愛犬「アム」と「ビビ」の姿も登場。ウッドデッキで愛犬を優しく抱き寄せるショットのほか、好奇心あふれる表情を見せる愛犬のカットも公開されています。















さらに、パレットナイフなどの画材道具を手に自撮りした1枚や、制作中とみられる美しい薔薇の油絵が写り込んだカットも含まれており、これについて工藤さんは「絵を描こうとトライしたけど無理だった日。笑」とユーモアたっぷりに報告しています。















この投稿に「色んな表情が見れて嬉しいです かっこいいです〜」「素敵なしーちゃんバッグにラブブ付けてる!?」「カッコイイし可愛いし素敵で溢れています」「薔薇の油絵、綺麗ですね 個展もそろそろしてほしい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】