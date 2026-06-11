ワールドカップ（Ｗ杯）が始まると、世界中のメディアの関心はおのずとサッカーに集まる。

開幕を直前に控えてボルテージが上がり、取材するメディアも取材を受ける選手も緊張感が高まるなか、長友佑都（ＦＣ東京）の振る舞いが空気を一変させた。サッカーＷ杯のニュースはどのように取材されているのかを紹介する。（デジタル編集部 古和康行）

取材に来たのは「１００人強」

サッカー日本代表は１０日、大会中の活動拠点となる米テネシー州のナッシュビルにある、ナッシュビルＳＣトレーニングセンターで大会直前の調整に臨んだ。ここをベースに、１次リーグはテキサス州のダラスで２試合、メキシコのモンテレイで１試合を戦う。

ちなみにこの日、日本代表が施設を使って本格的な調整に入るということもあり、多くの報道陣が駆け付けた。日本サッカー協会（ＪＦＡ）の広報担当者に聞くと、その数は「１００人強」という。大人数の記者らがスムーズに仕事をできるように、施設内の一角には「メディアセンター」が設置されている。

警備態勢は万全だ。記者は現地に到着すると警備犬のチェックを受ける。担当するのはシェパードのソグくん。入念に手やズボンなどのにおいをかぎ、危険物を持ちこんでいないかチェックする。それが終わると今度は、空港の保安検査のような装置に荷物を通して、メディアセンターに入る。

メディアセンターには、記事の執筆などに利用できる作業スペースが設けられている。ちなみに、この日のナッシュビルの気温は３３度を超えており、日差しもかなりきつく感じられた。一方で、大型テントのメディアセンターには特大サイズのエアコンが複数台、設置されており、空調が効いている。

練習では、戦術の確認などを行うため、写真や動画として撮影できるのは冒頭の１５分に限られる。報道陣は日本サッカー協会の職員に声をかけられるとピッチを後にして、メディアセンターに戻る。取材が本格的に始まるのはこのあとだ。

空気を変える男、長友

実際に報道陣が取材できるのは「ミックスゾーン」と呼ばれる、選手が帰路につく導線に設けられた場所だ。練習施設から引き上げる際に、ここを通る選手に報道陣が声をかけて、立ち止まった選手には取材をしていい、という仕組みになっている。

このミックスゾーンという手法は、サッカーに限られるものではなく、多くのイベントや大会で設けられる方法だ。

ただ、サッカー取材の現場で驚くのは、その場の雰囲気がかなりピリピリしているということだ。サッカー専門誌などに執筆するサッカージャーナリストや選手のヒューマンストーリーなども描きたい一般紙の記者らが、同じ場所で取材をする。ぶつけたい質問の内容やジャンルは当然違うし、そもそも相手が取材に応じるか分からないという緊張感がある。報道陣も選手からコメントを引き出そうと声をかけるわけだが、取材に応じたくない選手は「今度話すので」「明日答えますから」と言い残して、立ち去っていく。

選手の生の声が聞けないと重苦しい空気が流れるが、そんなムードをいつも一変させてくれるのが長友だ。ベテランとして常にメディアとコミュニケーションを取ってきた。この日も他の選手は足早に去ることが多かったが、長友が姿を見せると、報道陣も「待ってました」とばかりに取材を試みる。

練習中、誰よりも声を出してチームの雰囲気を盛り上げる長友はメディアへのサービス精神も旺盛だ。この日はヘアバンドを着けて練習に参加したことを問われ、「日焼け止めを塗ると、汗をかいたときにしみる。バンドをつけるとしみることもなかったから、かなり良いなと。本当はハチマキをつけたかったけど……」などと語ってその場の空気をなごませた。チームの状況を問われると、「もう１、２段階ほど引き締めていかないと。カタールＷ杯のときにあれだけ悔しい思いをした。目の色を変えて戦わないとワールドカップは勝てない」とメッセージを発した。

取材に応じてもらえなければ、ニュースにはならない。長友は練習でも常に先頭で、誰よりも声を出して盛り上げる。ＪＦＡの広報担当者が「助かる人」と語るのもうなずける。メディアの向こうにいる大勢のサポーターを意識しつつ、練習や取材に向き合う姿には、日本を背負う男の気概が見えた。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。岐阜支局ではＦＣ岐阜を取材していたが、当時所属していた田中パウロ淳一さんがインフルエンサーとしても活躍していることに驚いた。