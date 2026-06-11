◆米大リーグ パイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。投げては６回２／３を６安打４失点（自責３）で勝ち負け付かず、防御率１・０６となった。３点を追う９回には意地の１２号２ランを放ったが、空砲となった。

大谷はこの回を投げ切れば規定投球回に達していた７回。２死一、二塁でラウに対して初球から３球連続ボール。際どいコースもありながら、自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によるチャレンジをしなかったことを悔やみ「するか迷いましたけど、（自分を）信じてチャレンジした方が良かったのかなと。結果的にはそんな感じです。基本的には捕手がやるという方針なので、相当自信がないとやらないですけど、シチュエーションがシチュエーションだったので、やっても良かったのかな」と苦笑いで振り返った。

ロバーツ監督は大谷が悔やんだ場面について「ああいう判断は選手に任せている。うちの捕手たちはみんなＡＢＳチャレンジに関して非常に優秀だ。私はまだ映像を見返していないが、ラウへの何球かはストライクだったと聞いている。もしストライク判定になっていればカウントも変わっていただろうし、その後の展開も変わっていたかもしれない。ただ、ダルトン（ラッシング）は投手陣との仕事を本当にうまくやっている。その時点ではチャレンジする価値がないと判断したのだろう。もちろん絶対に正しい判断があるわけではない。あの時点で残りのチャレンジも１回だったと思うし、それも判断材料だったかもしれない」と話した。