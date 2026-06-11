７月３１日公開の映画「トーキョーナイトフォール」が２４日に開幕する英・レインダンス映画祭でワールドプレミア＆国際長編部門最優秀賞作品にノミネートしたことが１１日、分かった。主演の葵うたのと清水友翔監督がレッドカーペットに参加し、ワールドプレミア上映の舞台あいさつを行う。

葵と安部伊織がダブル主演を務める今作。東京の片隅に住む雨無（あめなし＝安部）の妹・アンナ（葵）は、高校生の時に同級生の自殺遺体を見て以来、様子が変わり自らの命も絶ってしまう。妹の死因が自分にあると責任を感じている雨無は、彼女の面影を探す日々を過ごしていた。ある夜、東京のネオン街の片隅で密かに行われる絶望した若者の集団心中イベントに参加。２人の親友とともに閉鎖された空間からの脱出を試みるが、胸の奥に秘めていた感情が姿を表していくヒューマンドラマとなっている。

出品が決まったレインダンス映画祭は、世界で最も有名なインディペンデント映画祭の一つ。アメリカのサンダンス映画祭のオマージュとして“レインダンス”とされた。過去には「ギルバート・グレイプ」（１９９３年）や「メメント」（２０００年）など多くの注目作のプレミアを成功させ、世界のトップに立つ巨匠たちが無名時代に初期作品を携えて参加したことで知られている。昨年、日本作品からは「♯惑星ラブソング」（時川英之監督）などが選出されている。