◆米大リーグ パイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては７回途中６安打４失点（自責３）で勝敗はつかず、防御率が１・０６となった。勝利投手の権利を持って降板したが、リリーフが逆転された。３点を追う９回には、意地の１２号２ランを放って１点差に迫ったが、あと１点が遠くて試合は敗れた。

今季はここまで、投手としては規定投球回までわずか１イニング足りないが、１１登板で６勝２敗、防御率１・０６、打者としても６３試合に出場して１２本塁打、３９打点、打率２割９分９厘、ＯＰＳ・９４０をマークしている。２３年９月に１８年以来２度目の右肘手術を受け、今季は３年ぶりに開幕から投打の二刀流でフル回転。２１、２２年以来となる投打でのシーズン完走を狙っている。

どの選手よりも厳しいコンディションで結果を残し続ける大谷。この日の登板も、多くの試合でブルペン入りする登板２日前は試合がなく、前日の９日（同１０日）に行うなどイレギュラーもあった。それでも大谷は「日前にブルペンに必ず入らないと行けないこともないですし、前日に入ることもあるので、あまり食事の面もこだわりすぎないようにそれはそれで別にＯＫとあまり考えすぎないで行きたい」と二刀流で挑むシーズンの秘訣を口にした。

食事面についても「あまり繊細になりすぎない。必ずしも日本食がある地方がここ（ピッツバーグ）もそうですけど、そんなに多くないので、何か『これを食べないといけない』とか、そういうことではなくて、それは時々によって摂取カロリーと、どういう登板の前の日は軽めにするとか、そういうのはありますけど、あまりこだわらないようにしてます」と明かしていた。