◆米大リーグ パイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては７回途中６安打４失点（自責３）で勝敗はつかず、防御率が１・０６となった。３点を追う９回に意地の１２号２ランを放ったが、５打数１安打２打点で空砲となった。

大谷は９回に中堅左へはなった意地の一発を「手応えはよかったですね。入るなと思いましたけど、コースと球種によって飛ぶ方向は変わるので、しっかり自分の形で振ることが大事なのかなと思います」と振り返った。

粘りの投球だった。初回は無死一、二塁から２者連続三振などで無失点で切り抜けると、２回も１死から四球、３回も２死から死球で走者を背負ったが、先取点は与えなかった。３回２死一塁の自身の２打席目には左翼への飛距離３７５フィート（約１１４メートル）の飛球を左翼手・レイノルズにスーパーキャッチされて幻のアーチとなる不運もあり「打った感じは入るだろうとは思った。取られていなかったら、もちろん入っていたんですけど、あそこは素晴らしい守備だったなということですね」と相手守備をたたえた。

４回にはマンシー、タッカーの連続適時打で２点のリードをもらったが、直後の４回裏に、２死走者なしからカリハンにメジャー初アーチとなる飛距離４２７フィート（約１３０メートル）の特大ソロを被弾。１点差に迫られた。５回はこの試合唯一の３者凡退。６回にウォードの３号満塁弾でリードを５点に広げ、６回を終えて８１球だったとあって７回のマウンドに上がった。６回には右手中指付近から出血が見られて、ユニホームのズボンを赤く染める心配な場面もあった。

７回は四球とボテボテの当たりが内野安打になる不運があって無死一、二塁。ギアを上げて２者連続三振を奪ったが、規定投球回まであと１アウトとなったところでラウに右翼線へ２点適時二塁打を浴びて降板となった。規定投球回まであと１死足りず、防御率も１点台となって１・０６になった。２点リードの８回に３番手右腕のハートがカリハンにこの日２発目となる逆転の２号３ランを浴びて試合をひっくり返され、大谷の７勝目は消えた。

３点を追う９回１死一塁の５打席目には、守護神左腕・ソトの直球を捉えて中堅左へ１２号２ラン。１点差に迫ったが、その後パヘスとフリーマンが凡退してゲームセットとなった。