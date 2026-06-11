キム・テヒョンが負傷、グループステージ3試合の出場も不透明と現地報道

J1の鹿島アントラーズに所属する韓国代表DFキム・テヒョンが、現地時間6月10日までにトレーニング中に左足首を負傷し、北中米ワールドカップ初戦の欠場が濃厚となった。

相次ぐ負傷者の発生に、韓国メディア「OSEN」は「守備陣に超非常事態」と見出しを打って報じた。

韓国代表は12日にグループステージ第1戦でチェコ代表との対戦を控えている。しかし、前日の練習中にキム・テヒョンが左足首を負傷したという。チェコ戦への出場は難しく、グループステージ3試合の「出場可否が不透明」な状況となっている。

貴重な左利きのセンターバックの離脱について、同メディアは「存在価値が大きい」と描写している。すでに事前キャンプでDFチョ・ユミンが負傷によりチームを離れており、相次ぐDF陣の戦線離脱について「守備陣の運営にも非常事態がかかった」と指摘している。

現時点では深刻な負傷ではないとされており、代替選手を追加招集する計画はないという。チェコは長身選手を生かした空中戦やセットプレーを強みとしており、残された守備陣がどのようなパフォーマンスを見せるかに関心が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）