パートナー企業の「ANA」が発表

北中米ワールドカップ（W杯）は、いよいよ現地時間6月11日（日本時間12日）に開幕を迎える。

日本代表も初戦のオランダ戦に向けて準備を進めているなかで、サッカー日本代表のパートナー企業であるANA社が、新商品として特別ロゴ入りユニフォームの販売を開始した。

ANA社の公式「X」では「『HORIZON（水平線）』をコンセプトにデザインされたアディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォームを発売開始」と発表し、左腕に「ANA」のロゴ、胸番号と背番号にサポーターの番号である「12」が入った特別仕様のユニフォームの画像を紹介した。

今回の日本代表のW杯モデルは大人気で、アウェイユニフォームも爆発的な売れ行きを見せているが、特別ユニフォームも「これはいいな、袖パッチ付きだ」「袖にロゴ入れるの流行り？」「完売必至」など、注目を集めていた。

日本代表は、14日（日本時間15日）にグループFの初戦でオランダと対戦。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）