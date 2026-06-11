マクドナルドの限定CMに反響

大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月4日から、北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開している。

そのなかで、30秒間のテレビCMには「こりゃすごい」「ガチレジェンドしかいなくてすげぇ」など多くのコメントが寄せられている。

6月17日からは「FIFAワールドカップ26セット」が期間限定で登場する。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルド認定レジェンドのグリマスをモチーフにした6種類の伝説的なコレクタブルカップのうち1つが付属する。

世界共通のテレビCMには、グッズにもデザインされたロナウジーニョとヤマルが登場した。SNSでは、「登場してるメンツ豪華すぎ」「さすがワールドカップの盛り上がりを感じる」「豪華なCM！」「こりゃすごい」「ガチレジェンドしかいなくてすげぇ」など多くのコメントが寄せられ、W杯を前にマクドナルドのCMが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）