セガ フェイブから、TVアニメ「名探偵コナン」の30周年を記念したクリアファイル第1弾が登場。

全15種展開で、各キャラクターの印象的なシーンをプリントした、A5サイズクリアファイルです！

セガ フェイブ『名探偵コナン TVアニメ「名探偵コナン」30周年記念クリアファイルVol.1』

価格：1枚 550円(税込)／1BOX 8,250円 (税込)

販売予定時期：2026年11月

種類：全15種

サイズ：A5サイズ（全長約14.8×21cm）

主な取扱店：アニメ・ホビー系関連ショップなどで2026年6月16日より予約受付開始

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

2026年に放送30周年を迎えた、1996年1月8日に放送を開始したTVアニメ「名探偵コナン」

そんな「名探偵コナン」にとって特別な年を記念して、セガ フェイブからクリアファイルのVol.1が登場します☆

第1弾は、全15種の展開で「江戸川コナン」をはじめ「灰原哀」や「怪盗キッド」などがラインナップ。

「萩原研二」「諸伏景光」「伊達航」など、警察関係のキャラクターたちも登場します。

クリアファイルには、各キャラクターの印象的なシーンをプリント。

少し小さめのバッグにも入るA5サイズで、コンパクトに持ち運べます☆

TVアニメ30周年を記念した『名探偵コナン』のクリアファイルシリーズ第1弾。

セガ フェイブの『名探偵コナン TVアニメ「名探偵コナン」30周年記念クリアファイルVol.1』は、アニメ・ホビー系関連ショップなどで予約受付中です☆

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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