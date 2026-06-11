なにわ男子・藤原丈一郎、“自分のファンを早く見つける能力”習得に意欲「近くに行ってアピールします」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた『パワフルプロ野球2026-2027』発売記念イベントに登壇した。大のオリックス・バファローズファンで知られる藤原は、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともにパワプロトークで盛り上がった。
【写真】能力診断の結果
『パワプロ』内で登場する欲しい特殊能力の話題では、藤原はストライクとボールを見極めることができる「選球眼」のフリップを披露。「自分のファンを早く見つける。ライブもそうですけど、まちなかで俺のことが好きやんってなったら近くに行ってアピールします」と願望を明かした。
この回答に山崎は「アピールするの!?」と驚き、柴田は「珍しいね!?」とツッコミ。藤原は「たまにあるんです…。『え、なにわ男子!? 道枝くんのファンです！』『ああ〜…』って。これが選球眼があれば」とがっくり。
「もちろんなにわ男子に会ったことはうれしいと思うんですけど、僕だったら僕もうれしい。そういう意味で見つけて、『あれもしかして？』『丈くんのファンです』みたいな。選球眼をより身につけたい」とファン思いな一面をのぞかせた。
これに山崎「自分のファンに近寄っていきたいんだ？」と含みをもたせると藤原は「言い方があれですけど…」と苦笑すると柴田は「楽しませたいんだよね」とフォロー。藤原は「ライブでも見つけたい。ここから極めていきたいです」と習得に意欲を見せていた。
『パワフルプロ野球2026-2027』は同日発売。
【写真】能力診断の結果
『パワプロ』内で登場する欲しい特殊能力の話題では、藤原はストライクとボールを見極めることができる「選球眼」のフリップを披露。「自分のファンを早く見つける。ライブもそうですけど、まちなかで俺のことが好きやんってなったら近くに行ってアピールします」と願望を明かした。
「もちろんなにわ男子に会ったことはうれしいと思うんですけど、僕だったら僕もうれしい。そういう意味で見つけて、『あれもしかして？』『丈くんのファンです』みたいな。選球眼をより身につけたい」とファン思いな一面をのぞかせた。
これに山崎「自分のファンに近寄っていきたいんだ？」と含みをもたせると藤原は「言い方があれですけど…」と苦笑すると柴田は「楽しませたいんだよね」とフォロー。藤原は「ライブでも見つけたい。ここから極めていきたいです」と習得に意欲を見せていた。
『パワフルプロ野球2026-2027』は同日発売。