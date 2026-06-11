「パイレーツ９−８ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、七回途中で今季ワーストの４失点で降板。７勝目の権利を手にしていたが、逆転負けで消滅した。打席では九回に１２号２ランを放ち、５打数１安打２打点。日本ではファンの悲鳴が続出した。

３点ビハインドの九回だった。１死一塁から低めのフォーシームを完璧に捉えた打球は左中間スタンドに飛び込んだ。１点差に迫る価値ある２ラン。だが試合内容からゲームを見ていなかったファンも多く「見逃した」の声が続出した。

大谷は七回途中で今季ワースト４失点。防御率は１点台へ悪化した。それでも日本勢最多となる７勝目の権利を手にしていたが、八回にハートが逆転３ラン、ドライヤーも２ランを被弾して一挙５失点。勝利投手の権利も失い、ドジャースも敗色濃厚となったことから中継を切るファンも多かった模様だ。

この日は第２打席で左翼へ飛距離１１４メートルの大飛球を放つもホームランキャッチで阻止された。幻の１２号となっていた中、きっちりと野手のグラブが届かない打球を左中間のブルペンにたたき込んだ。