10日の衆議院法務委員会で再審法改正案の審議が行われ、参政党の和田政宗議員はサッカーの試合に例えて総理大臣に問いただした。

【映像】サッカーの例え話を始めた瞬間（実際の様子）

和田議員は「きのう参考人として当委員会にお越しいただいた（冤罪被害者・袴田巌さんの姉）袴田秀子さんが、良い証拠も悪い証拠も全部出してほしいと述べられていた、これは非常に重いと思います。私もこれ証拠全て出して、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪と、明確に正々堂々やるべきだと言ってまいりました」と切り出した。

そして「質疑が相当難解になっているので」として例え話を持ち出した。「サッカーに例えますと、第1戦に弁護人チームが勝利、第2戦では検察官チームが勝利したとします。第3戦は書面審理、これ最高裁ですので、憲法違反・判例違反がない限り第2戦の勝利が確定します。ところがその後に不正、例えばドーピングが発覚した場合を想定します。弁護人チームが『再試合をすべきだ』と主張しても、検察官チームが『不正が無くても勝てていた』という理由で再試合を認めない、これではおかしいと思います。不正があったのだから、正々堂々と不正なしで再試合をすべきではないのか、そうしないと不正をしたもの勝ちになってしまうのではないか」と問いただした。

これに対し高市早苗総理は「裁判というのは確定によって拘束力を生じて、争えなくなるからこそ紛争解決の手段として機能します。したがって、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とするとしたら、それは問題があります」と答弁。

続けて「言うまでもなく検察による不正行為はあってはなりません。仮に不正行為が行われた場合は、厳正に対処されるべきです」とし、「この法律案においては、再審開始決定に対する不服申し立てについてのさまざまなご指摘・ご批判を重く受け止めたうえで、再審開始決定に対する不服申し立てを原則として禁止しました。当該決定が取り消されるべきものと認められるに足る十分な根拠がある場合に限って、することができることとしていますので、その実効性を担保するために、様々な工夫も講じられています。私としては、この法案によって設けられる仕組みというのは、現時点において十分に合理的なものだと認識しています」と答えた。

和田議員は「我々は、しっかりと条文で明快に担保してほしいというところがある」としたうえで、2つ目の例え話を持ち出した。「現在再審請求審でやっていること、これはまたサッカーに例えました。再試合をするかどうかを決めるために非公開の試合をしましょうと言っているようなものです。またある審判が再試合を認める決定をしても、検察官チームが不服を申し立てるので、また再試合をするかどうかを決めるために、ほかの審判の意見も聞きましょうというようなものです。これでは証拠を隠したもの勝ちになってしまいます」と述べた。

「審理の遅延を招く」証拠の開示に高市総理は慎重姿勢

続けて「実際に、徳島ラジオ商事件の冨士茂子さんは亡くなってしまいました。死後の再審で無罪判決、袴田事件では袴田巌さんは精神に影響が出てしまいました。何十年もたってから、再審開始決定および再審無罪判決が出ても、奪われた時間は返ってきません。再審請求審が非公開であること、またこうした不服申し立てについて総理はどのように考えますか」と質問した。

高市総理は「現行法の下においても、再審請求審の審理を公開するということは、禁止されていない。したがって、裁判所は事案に応じて審理を公開することができるんですが、現時点においてこれをさらに進めて、審理の公開を義務づけるような法整備を行うべき具体的な必要性があるとまでは考えていません。また、検察官の不服申し立てについては、再審手続きの長期化の原因となっているといった厳しいご指摘・ご批判があることも事実で、これは重く受け止めています。よって、本法律案では、再審開始決定に対する不服申し立てを原則禁止するとしており、これによってより慎重かつ抑制的な運用が確保されるべきだと考えています」と答えた。

和田議員は「重く受けとめていらっしゃるということ、慎重かつ抑制的な運用がなされるべきであること、それが総理の答弁として出ているのは非常に重いことだと思うんです。であるならば、我々が懸念として思っていることを修正協議していただいて、しっかりと文面として担保していただきたい。無罪の証拠を開示させるために何十年もかかるということがあります。真相解明を困難にするものであり、これは犯罪被害者のためにもなりません。いずれの裁判においても、証拠は弊害がない限り開示をすべきと考えますがいかがでしょうか」と質問。議場からは「そうだ！」の声も飛んだ。

高市総理は「弊害が生じない限り、証拠を開示・提出するような仕組みとすることについては、平成16年に通常審の証拠開示制度が整備され、開示範囲が拡大された際にも議論がありました。その際には、事件の争点とは関係ない証拠まで大量に開示されることとなれば、かえって審理の遅延を招くこととなるといった考えから導入されなかったと聞いております。議員のご提案も再審・通常審を通じて、そうした課題にどう対応するかという観点からの検討が必要なのではないか」と答えた。

続けて「この法律案においては、再審請求理由に関係する証拠を対象とする証拠の提出命令制度を設けます。ここでいう関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味ですから、相当な広がりを持つものだと、これまでも累次答弁があったと思います。そのため、この制度で審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えていますけれども、ご懸念を示されているということも承知していますので、この法律案が成立した場合には、この制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように万全を期してまいります」と述べた。

和田議員は「総理から相当な広がりを持つという答弁があったことも、極めて重要です。であるならばやっぱり法文に明快に記載をしてほしい、こう考えます」と述べて締めくくった。（ABEMA NEWS）