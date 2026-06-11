犬がしつこく要求してくるときのNG行為

1.感情的に叱りつける

要求吠えに限らず、生活上のルールをきちんと教えなければ、犬はやっていいことや悪いことを覚えません。これらを教えることが、しつけです。しかし、大声で怒鳴ったり愛犬に手をあげたりするのは、間違ったしつけ方です。

感情的に叱りつけると、愛犬は怖がって静かになるかもしれません。しかし、なぜ叱られているのかが理解できないため、怒鳴る人がいなければすぐに要求吠えをするようになり、本当の意味でのしつけにはなりません。

2.やさしくなだめる

笑顔と優しい声でなだめて静かにさせようとする飼い主さんもいますが、これも間違った対処法です。愛犬の要求が「かまって欲しい」であれば要求が叶ったことになりますし、違う要求だったとしても「吠えればかまってもらえる」と学習してしまう可能性が高いからです。

3.おやつを与えてやり過ごす

おやつを与えてその場をやり過ごそうとする飼い主さんもいます。これも、「おやつが欲しい」という要求を叶えたり、「吠えればおやつがもらえる」と学習させてしまう可能性が高いため、NG行為です。

4.根負けして要求をのむ

何をしても要求吠えをやめてくれないと、根負けして愛犬の要求を叶えてしまう飼い主さんもいることでしょう。隣近所への迷惑も考えると根負けする気持ちも分かるのですが、これも「吠え続ければ要求をのんでもらえる」と学習させてしまうのでNGです。

5.気分次第で対応を変える

飼い主さんも人間ですので、常に立派な飼い主ぶりを発揮できるわけではありません。しかしそれでも、その時の気分によって愛犬への対応を変えてしまうことはNG行為になります。同じ行動に対する対応がその都度変わると、犬は何が正しい行動なのかがわからずに混乱してしまうからです。

対応するご家族によって対応が変わるのも、同じです。ご家族間で相談し、ルールを決めたらそれを徹底するように気をつけましょう。

NG行為が犬のしつこい要求を悪化させる理由

しつけになっていない

犬は、過去の経験から「こうすれば要求が叶う」とか「こうしても無視される」と学習し、自分の行動を選別できるようになります。つまり、黙らせることがしつけなのではなく、「吠えても要求は叶わない」というルールを教えることがしつけなのです。

誤った学習が要求行動を助長している

今回ご紹介したNG行為の多くが、愛犬に誤った学習をさせてしまう可能性の高いものばかりです。

要求吠えに対してやさしくしたり要求を叶えてしまうことで、愛犬は「吠えれば反応してもらえる」とか「吠えれば要求が通る」と学習してしまいます。そうなると、要求が叶わない時にもいつまでもしつこく吠え続けるようになってしまいます。

飼い主と愛犬との関係を崩壊させている

怒鳴ったり手をあげたりといった「恐怖」によるしつけは、特に厳禁です。教えたいルールはまったく伝わらず、ただ「飼い主さん＝怖い人」だと認識させてしまうだけだからです。そうなると、飼い主さんがいないところで問題行動をするようになったり、飼い主さんに対する警戒心を強め、信頼してもらえなくなったりするでしょう。

しつこい要求行動を助長させない対応

要求している間は「無反応」を貫く

愛犬が要求吠えをしている間は、無反応でいましょう。視線を合わせず、声もかけず、何も聞こえない・見えないふりを通します。もし難しければ、別の部屋に移動して姿を隠しても良いです。決して根負けしないでください。

静かになったら褒める

姿を隠したり無反応を通していると、やがて犬は静かになるはずです。そのタイミングで姿を現し、褒めてあげましょう。これを繰り返すうちに、犬は「吠えている間は無視される」、そして「静かになるとコミュニケーションが取れる」というルールを覚えます。

要求される機会を減らす工夫をする

これまでご紹介してきた対処法は、愛犬が要求吠えを始めた後のものでした。もう1つ大切な観点の対処法は、愛犬が要求吠えをしなくても済むような環境を作るという「事前の対処法」です。

愛犬の要求レベルを必要以上に高めないための対処法としては、日頃から適切な量の散歩や遊び、運動をさせることで欲求不満にさせないことや、毎日適度なコミュニケーションやスキンシップの時間を確保することで寂しくさせないことなどが有効です。

また「そろそろ○○の時間だ」と期待させないように、毎日のルーティーンをゆるくするのも効果的です。大体の生活リズムは維持しつつ、時間には数十分～小一時間程度の幅を持たせると、「もう時間だよ！」という催促は減るでしょう。

手に負えない場合は専門家に相談する

現在は、厳しく叱るトレーニングではなく、褒めることを中心としたトレーニング方法がとられるようになってきました。しかし、愛犬に適切な方法でルールを教えることが、飼い主さんだけでは難しすぎて手に負えないということもあるでしょう。

また、愛犬からの要求行動が急に増えた場合、背景には強いストレスや分離不安、認知機能の低下や病気などの体調不良が関係している場合もあります。

手に負えない場合や背景に不安を感じる場合は、かかりつけの動物病院を受診したり、獣医動物行動学に精通している獣医師や最新の知見を実践している家庭犬のトレーナーなどの専門家に相談したりしてみましょう。

まとめ

犬が吠える原因として多いのが、お腹が空いた・散歩に行きたい・かまって欲しいなどの要求吠えです。願いが叶うまでしつこく吠え続けられると、隣近所への配慮もあり、つい根負けして要求をのんでしまい、やめさせることができないことも多いです。

今回ご紹介したような「NG行為」に心当たりのある飼い主さんは、ぜひ「犬が静かになるまで無反応を貫き、静かになったら褒める」という方法や、「犬が要求する機会を減らす工夫」を参考にしてみてください。飼い主さんの愛情と工夫で、愛犬も飼い主さんも心地よく快適な生活を送りましょう。