カフェチェーン『カフェ・ベローチェ』は、40周年を記念した黒ねこハンドタオルのプレゼント企画をスタートする。6月18日から開催されるのは「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」。いったいどんなものなのか。

40周年記念！黒ねこハンドタオルプレゼント 6月18日〜

『カフェ・ベローチェ』ロゴ

『カフェ・ベローチェ』で愛される「黒ねこ」をご存じだろうか。ロゴにも使用され、今までにもたくさんのグッズが販売されてきた同店の看板キャラクターだ。

黒ねこサマーキャンペーン

そんな黒ねこの限定ハンドタオルがプレゼントされる「40周年 黒ねこサマーキャンペーン」が2026年6月18日（木）から9月16日（水）の約3カ月、期間限定で実施される。

『ベロ―チェ』40周年を記念し、期間中に税込500円以上のレシート3枚、もしくは税込1500円以上のレシート1枚をレジで提示した全員に、数量限定で「40周年記念 黒ねこハンドタオル」（全8種・ランダム）を1枚プレゼントする、というものだ。

キャンペーン期間の前半が第1弾、後半が第2弾となり、それぞれデザインが異なる4種、計8種を展開する。

第1弾 6月18日〜8月2日

第1弾の6月18日（木）〜8月2日（日）は、コーヒーゼリーやクリームソーダといった同店の人気商品と遊ぶ黒ねこや、季節の花・朝顔、夏を感じさせるビーチボールと遊ぶ黒ねこを描いた4種。

第2弾 8月3日〜9月16日

第2弾の8月3日（月）〜9月16日（水）は、同店のスイーツ「とろうま贅沢プリン」の上でくつろいだり、スイカやうきわで夏を満喫する黒ねこを描いた4種が登場。

テーマ「夏休みを楽しむ黒ねこから届く季節のお便り」 切手風デザインになっている

そして、今回のハンドタオルは「夏休みを楽しむ黒ねこから届く季節のお便り」をテーマにしている（同店）そうで、デザインは切手風になっている。外袋も手紙をイメージしており、開封前からワクワクする仕様となっている。

さらに、タオル上部の40周年記念のスタンプは複数枚並べると「VELOCE」の文字が完成する仕様となっており、コンプリート欲をくすぐる。

どの絵柄も黒ねこの可愛さたっぷりで、さらに夏らしい爽やかさもあり、どれを手にしても癒されそうだ。この夏は「黒ねこハンドタオル」を手に入れて、夏のお出かけの可愛いお供にするのはいかがだろう。

「40周年記念 黒ねこハンドタオル」デザイン一覧

〈第1弾 ハンドタオルデザイン〉

■「ぷるんとゼリーで大冒険にゃ」

「ぷるんとゼリーで大冒険にゃ」

■「しゅわっとソーダの向こうはなにかにゃ？」

「しゅわっとソーダの向こうはなにかにゃ？」

■「ちょんちょん、朝顔におはようにゃ」

「ちょんちょん、朝顔におはようにゃ」

■「ゆらゆらボールで落ちちゃうにゃ」

「ゆらゆらボールで落ちちゃうにゃ」

〈第2弾 ハンドタオルデザイン〉

■「ひんやり、ぷるっと南国気分にゃ」

「ひんやり、ぷるっと南国気分にゃ」

■「もこもこ雲をもぐもぐしたいにゃ」

「もこもこ雲をもぐもぐしたいにゃ」

■「ぷかぷか、真夏のひとやすみにゃ」

「ぷかぷか、真夏のひとやすみにゃ」

■「スイカをしゃくっと、ごちそうさまにゃ」

「スイカをしゃくっと、ごちそうさまにゃ」

期間：2026年6月18日（木）〜8月2日（日）（第1弾）／ 2026年8月3日（月）〜 9月16日（水）（第2弾）

店舗：全国の『カフェ・ベローチェ』全店

景品：黒ねこハンドタオル（各4種類・ランダム）

サイズ：約24cm×24cm

条件：税込500円以上のレシート3枚、もしくは税込1500円以上のレシート1枚をレジにて提示した全員にランダムで「40周年記念 黒ねこハンドタオル」を1枚プレゼント。

※数量限定、なくなり次第終了

※期間によってもらえるデザインが異なる

【画像】夏仕様の黒ねこが可愛いにゃ 全部集めたくなる限定ハンドタオル（12枚）