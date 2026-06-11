Z世代が選ぶ「親戚のお兄さんにしたい有名人」ランキング！ 2位は「横浜流星」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）3297人を対象に「親戚のお兄さんにしたい有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優として幅広い世代から支持を集める横浜流星さんでした。
「親戚にいたら誇らしい」「かっこいいのに話しやすそう」といった声が寄せられました。定期的にかっこいい顔を眺めたいという意見や、優しく見守ってくれそうな落ち着いた雰囲気が自慢したくなるお兄さんとしてイメージされています。
1位は、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんでした。
「親戚にいたら自慢したくなる」「集まりで会えるだけで嬉しい」といった声が寄せられました。遊んでくれるしお年玉もくれそう、一緒にゲームで遊びたいといったコメントが見られ、理想の親戚のお兄さんとして高い支持を集めました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：横浜流星
2位は、俳優として幅広い世代から支持を集める横浜流星さんでした。
「親戚にいたら誇らしい」「かっこいいのに話しやすそう」といった声が寄せられました。定期的にかっこいい顔を眺めたいという意見や、優しく見守ってくれそうな落ち着いた雰囲気が自慢したくなるお兄さんとしてイメージされています。
1位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）
1位は、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんでした。
「親戚にいたら自慢したくなる」「集まりで会えるだけで嬉しい」といった声が寄せられました。遊んでくれるしお年玉もくれそう、一緒にゲームで遊びたいといったコメントが見られ、理想の親戚のお兄さんとして高い支持を集めました。
(文:All About ニュース編集部)