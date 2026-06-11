いとうあさこ、56歳の誕生日を報告！ 「大久保さんと帰ってきたのですが」ほっこりエピソード公開
お笑いタレントのいとうあさこさんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告し、お祝いの花束写真を公開しました。
【写真】お祝いの花束ショット
投稿に載せた1枚の写真には、ピンクのバラやひまわりなど色とりどりの花束が並んでおり、華やかなお祝いムードが伝わってきます。いとうさんらしいユーモアあふれる誕生日報告に、ファンからは「あさこさん！おめでとうございます！」「あさこ姉さんおめでとう御座います」「いつも自然体でとても励ましを貰ってます」と、祝福の声が集まりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】お祝いの花束ショット
「ゴムのように伸び縮みしながら頑張ります」いとうさんは「本日56になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「先ほど仕事終わりまして。大久保さんと帰ってきたのですが、私が『56は大好きな語呂合わせ、ゴロゴロしかないんすよね』と言うと『あるよ、ゴム』と。なるほど。ゴムのように伸び縮みしながら頑張ります。たくさんお祝いコメント感謝です」と、お笑いタレントの大久保佳代子さんとのほほ笑ましいエピソードを披露しました。
「あはは!! 私、ありがとう!!(笑)」お笑い芸人の大納言光子さんも自身のXで、いとうさんが誕生日の歌を歌う動画を載せて祝福。いとうさんは「あはは!! 私、ありがとう!!(笑) 神戸のお清め美しい」と反応しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)