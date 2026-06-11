「ルイージの悪人顔よw」マクドナルド、ハッピーセットで『マリオギャラクシー』コラボ開始！ 「夢みたいに可愛い」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）アカウントは6月11日に投稿を更新。ハッピーセットとスーパーマリオギャラクシー ザ・ムービーのコラボ開始を告知しました。
【画像】ハッピーセット『マリオギャラクシー』コラボビジュアル
ファンからは、「マリオギャラクシーとハッピーセットのコラボ、夢みたいに可愛い。宇宙に連れていきたいのは2のヨッシー！」「ルイージの悪人顔よw」「ハッピーセット食べなきゃ(使命感)」「マリオかわいい」「1番！やっぱマリオでしょー！」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】ハッピーセット『マリオギャラクシー』コラボビジュアル
リプキャンペーンでマックカード1000円分が当たる同アカウントは「いよいよ6/12(金)から！ 【#ハッピーセットでマリオギャラクシー】をつけて、宇宙に連れていきたいキャラの番号をリプライすると、抽選で合計50名様にマックカード1,000円分が当たる！」とつづり、画像を1枚投稿。マリオやヨッシー、ピーチ姫、クッパなど、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のキャラクターが全12種番号付きで並び、「宇宙に連れていくなら誰!?」というキャッチコピーが大きく掲げられています。
期間は6月14日23時59分まで今回のリプライキャンペーン期間は14日23時59分まで。さらなる詳細はマクドナルド公式Webサイトで確認できます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)