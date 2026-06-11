松田ゆう姫、生放送で「かわいくない」持論を展開 MC大慌て「大至急謝罪を！」
松田優作さんの長女でミュージシャンの松田ゆう姫が、10日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。「かわいいを連発する女性は、かわいくない」と持論を述べた。
【写真】松田美由紀＆豪華メンバーが長女・ゆう姫の結婚を祝福、“可愛い女子会”ショット
番組は、ぼる塾・田辺智加が苦手とする女性の特徴を明かした話題を紹介。「なにかにつけて『かわいい』と言ってくる人」が苦手であると説明し、田辺の「かわいいが許されるのは子どもと物」などの持論も紹介した。
この話題について、MCの垣花正アナウンサーが「松田さん、わかります？田辺さんの言ってること」と質問。すると松田は、「まあ…個人的な見解ですけど」と前置きしつつ、「かわいいを連発する女性はかわいくない傾向…」とコメントした。
すかさず垣花アナが「そんなことないです！大至急、謝罪してください。大至急、謝罪をお願いします！」とフォロー。共演者は「それは見た目？ビジュアル？」「もっとちゃんと言いなよ！」などとツッコミを入れていた。
松田は、「“かわいい”を、ちょっとこう、なんだろうね…ハードルが低い。乱発する人は」「言えないの、プライドとかがあって」と説明。共演者から代用できる言葉を聞かれると「いいじゃん！」と答えた。
自身も「かわいい」という言葉は使うが、「連発の話よ！かわいいは言いますけど」と説明。「連発するとさ…ちょっと」とモヤモヤする心境を語った。その後、共演者らは「言い方もあると思う」などと話題を広げていた。
松田ゆう姫は11月30日生まれ、東京都出身。AB型。2012年、エレクトロニックデュオ・Young Juvenile Youthのボーカル。21年4月、俳優として、ドラマ『コントが始まる』に出演。父は、俳優の松田優作さん。母は松田美由紀。兄は松田龍平と松田翔太。
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番組は、ぼる塾・田辺智加が苦手とする女性の特徴を明かした話題を紹介。「なにかにつけて『かわいい』と言ってくる人」が苦手であると説明し、田辺の「かわいいが許されるのは子どもと物」などの持論も紹介した。
すかさず垣花アナが「そんなことないです！大至急、謝罪してください。大至急、謝罪をお願いします！」とフォロー。共演者は「それは見た目？ビジュアル？」「もっとちゃんと言いなよ！」などとツッコミを入れていた。
松田は、「“かわいい”を、ちょっとこう、なんだろうね…ハードルが低い。乱発する人は」「言えないの、プライドとかがあって」と説明。共演者から代用できる言葉を聞かれると「いいじゃん！」と答えた。
自身も「かわいい」という言葉は使うが、「連発の話よ！かわいいは言いますけど」と説明。「連発するとさ…ちょっと」とモヤモヤする心境を語った。その後、共演者らは「言い方もあると思う」などと話題を広げていた。
松田ゆう姫は11月30日生まれ、東京都出身。AB型。2012年、エレクトロニックデュオ・Young Juvenile Youthのボーカル。21年4月、俳優として、ドラマ『コントが始まる』に出演。父は、俳優の松田優作さん。母は松田美由紀。兄は松田龍平と松田翔太。