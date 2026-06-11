◇ナ・リーグ ドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今季11度目の先発登板は初のPNCパークでの登板で、6回2/3、102球を投げ、6安打4失点（自責点3）で勝利投手の権利を得て降板したが、救援陣がリードを守れず7勝目はならなかった。打撃では9回に中越え12号2ランを放つ意地をみせたが、3回に本塁打性の当たりを好捕される場面もあり、悔しい一戦となった。試合後は本塁打について言及した。

3回の第2打席は相手先発・ジョーンズの直球を捉えると、打球は左翼方向へ飛び3試合ぶりの12号と思われた。ところが、左翼手・レイノルズがフェンスに激突しながら、本塁打を“強奪”。

試合後、大谷は「打った感じは入るだろうなとは思っていたので、捕られていなければもちろん入っていたんですけど、あそこは素晴らしい守備だった」とレイノルズの守備に脱帽した。

その上で9回に見せた“正真正銘”の12号2ランは「手応えは良かったです。入るなとは思っていました」と確信の一発だったと振り返り「コースと球種によって飛ぶ方向っていうのは勝手に変わればいいのかなとは思っているので、しっかりとまずは自分の形で振ることが大事」とうなずいた。

9回の第5打席は投手として7回途中に悔しい形で降板、さらにチームも逆転を許した中で迎えたが、精神状態について問われると「自分のピッチングがどうのこうのってよりかは、やっぱり勝ちゲームの中で終盤に逆転されて、抑えが出てきている状況ではあるので、1死一塁でしたけど、つないでいければ十分に勝つチャンスがまだあるシチュエーションではあったので、後ろにまずはつなぎたいなって、ランナーをためてつなぎたいなと思っていました」とつなぎに徹しようと思った形が本塁打につながったと語った。