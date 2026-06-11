スマホゲームに夢中な息子が「みんな課金してる！」と大暴れ。課金には抵抗があるのですが、今は小学生でも普通なのでしょうか…？

小学生でもスマホゲーム課金は珍しくない時代になっている

現在は、小学生でもスマホゲームを遊ぶことが珍しくありません。総務省や民間調査でも、小学生のスマートフォン利用率は年々上がっています。ゲームアプリの多くは無料で始められるため、子どもが気軽に遊び始めやすい環境になっています。

特に人気ゲームでは、限定キャラクターや特別なアイテムを手に入れるための「ガチャ」があり、友達同士の会話でも話題になりやすい状況です。そのため、「みんな課金している」という言葉が出やすい状況です。

ただし、実際には“全員が課金している”わけではありません。子ども同士では、課金している友達の話が目立ちやすく、実際より多く感じているケースもあります。また、家庭によって考え方は大きく異なります。毎月少額の課金だけ認める家庭もあれば、一切認めない家庭もあります。

そのため、「周りがやっているから」という理由だけで判断する必要はありません。まずは、子どもがなぜ課金したいのかを聞いてみることが大切です。「友達と差がつくのが嫌」「好きなキャラクターが欲しい」など、理由を知ることで対応を考えやすくなります。



課金を完全に禁止する場合と認める場合、それぞれの注意点

課金に抵抗がある場合、「絶対にダメ」と禁止したくなるかもしれません。もちろん、家庭の方針として禁止すること自体は問題ありません。ただし、理由を説明せずに頭ごなしに否定すると、子どもが不満を抱きやすくなります。

特に小学生高学年になると、友達関係を強く意識する時期です。「自分だけできない」と感じると、親に隠れて課金をする方法を調べたり、友達の端末で課金を体験したりする可能性もあります。

一方で、少額の課金を認める家庭もあります。例えば「月500円まで」「お小遣いの範囲内なら可」など、上限を決めているケースです。この方法には、“限られたお金をどう使うか”を学べるメリットがあります。

ただし、課金は実際のお金を使っている感覚が薄れやすい点に注意が必要です。クレジットカードを登録したままだと、子どもが簡単に追加購入してしまうことがあります。過去には、子どもの高額課金が問題になったケースもありました。

そのため、課金を認める場合は、必ず保護者が管理できる状態にしておきましょう。例えば、都度確認が必要な設定にしたり、プリペイドカードだけを使ったりする方法があります。現金感覚を持たせやすいため、使いすぎ防止にもつながります。



大切なのは「課金するか」よりもお金の使い方を教えること

スマホゲームの課金問題で重要なのは、「課金がよいか悪いか」だけではありません。子どもがお金の価値を理解し、自分で考えて使えるようになることが大切です。

例えば、500円の課金について、「そのお金で他に何が買えるか」を一緒に考えてみるのもよい方法です。お菓子、本、文房具など、現実の商品と比べることで、お金の重みを理解しやすくなります。

また、ゲーム会社では「今だけ限定」「あと数時間」といった仕組みを使って、購入したくなる工夫をしています。大人でもつい買いたくなることがあるため、子どもだけが我慢できないわけではありません。

だからこそ、「欲しくなったらすぐ買う」のではなく、「本当に必要かを一度考える」という習慣を身につけることが重要です。これは将来のお金の管理にも役立ちます。

もし課金を認めるなら、「自分のお小遣いの中でやりくりする」「月に1回だけ」など、わかりやすいルールを決めるとよいでしょう。ルールを守れた場合は、「きちんと管理できたね」と声をかけることで、子どもの金銭感覚を育てやすくなります。



周囲に流されず、家庭に合ったルール作りをすることが大切

今は小学生でもスマホゲームに課金する子どもは珍しくありません。しかし、それが“当たり前だから必ずやるべき”という意味ではありません。家庭ごとに価値観や教育方針は異なるため、周囲と同じにする必要はないのです。

大切なのは、子どもの話を聞きながら、家庭に合ったルールを作ることです。完全禁止にする場合も、少額だけ認める場合も、理由を丁寧に説明することで、子どもは少しずつ理解していきます。

スマホゲームの課金は、単なる遊びの問題ではなく、「お金との付き合い方」を学ぶきっかけにもなります。親子で話し合いながら、無理のないルールを作り、安心してゲームと付き合える環境を整えることが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー