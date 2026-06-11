Hearts2Hearts、東京ドーム開催「SAISON presents スペシャルナイター」出演決定！特別パフォーマンス

Hearts2Heartsが、8月18日に東京ドームで開催されるオリックス・バファローズ戦「SAISON presents スペシャルナイター」に出演することが決定した。

Hearts2Heartsは、6月22日に2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースする。同名タイトル曲『Lemon Tang』をはじめ、ヒット曲『RUDE!』を含む全6曲を収録。Hearts2Heartsならではの爽やかで清涼感あふれる魅力を詰め込んだ作品として、この夏の注目を集めている。

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また、Hearts2Heartsは2025年デビューアーティスト最多となる新人賞9冠を達成。“最高の新人”として存在感を放つなか、『The Chase』『STYLE』『RUDE!』のSpotify累計再生回数は1億回を突破した。さらに『RUDE!』は各種グローバルチャートで1位を獲得したほか、音楽番組5冠、自身初となるミュージックビデオ再生回数1億回突破を記録するなど、国内外で高い人気を集めている。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

今回Hearts2Heartsは、試合前にグラウンドでミニライブを披露する予定だ。夏の東京ドームを舞台に繰り広げられる特別なパフォーマンスに期待が高まっている。

イベントの詳細は後日、特設サイトで発表される。

Hearts2Hearts 出演概要

＜対象試合＞

8月18日（火）オリックス・バファローズ戦（18時試合開始）

＜内容＞

17時30分頃：試合前ミニライブ（場所：グラウンド）

※出演時間や内容は予告なく変更となる場合がある。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。