BIGBANG、デビュー20周年ワールドツアー日程を公開　日本では4都市で開催

BIGBANGのワールドツアースケジュールが公開された。

YGエンターテインメントは6月11日、公式SNSで「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」のポスターを公開した。

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BIGBANGは今回のツアーで、18都市31公演を開催する。韓国の高陽をはじめ、オークランド、イーストラザフォード、パリ、ロンドン、台北、シンガポール、ハノイ、シドニー、バンコク、香港、大阪、名古屋、東京、福岡、クアラルンプール、ジャカルタ、高雄を巡る。

特に今回のツアーは、高陽総合運動場をはじめ、メットライフ・スタジアム、スタッド・ド・フランス、トッテナム・ホットスパー・スタジアム、高雄ナショナルスタジアムといった世界有数のスタジアムに加え、台北ドーム、東京ドーム、京セラドーム大阪、みずほPayPayドーム福岡などを含む大規模会場で開催される。デビュー20周年プロジェクトにふさわしいスケールとなっており、長年にわたり築いてきたBIGBANGの世界的人気を改めて示している。

（画像＝YGエンターテインメント）

また、BIGBANGが完全体としてワールドツアーを行うのは約9年ぶりとなるだけに、ファンの期待は一層高まっている。YGエンターテインメントは「長い間待ってくださったファンの皆さんの期待に応えられるよう、規模と完成度の両面で力を注いで準備している」とコメント。「追加公演地域についても今後順次発表する予定なので、ぜひ期待してほしい」と伝え、さらなる日程追加の可能性も示唆した。

デビュー20周年という節目の年を迎えたBIGBANGは、今回のワールドツアーをはじめ、さまざまなプロジェクトを通じてファンとの交流を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）