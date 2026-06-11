人気K-POPアイドルのいとこが死去…約2週間前には共演動画も、突然の訃報に衝撃「信じられない」

ガールズグループRed Velvet・スルギのいとこで、ユーチューバーとして活動していたsukyzin（本名：カン・スジン）さんが突然この世を去った。

6月11日、YouTubeチャンネル「sukyzin」の最新動画のコメント欄を通じて訃報が伝えられた。

【写真】スルギとsukyzinさん、2ショット

自身をsukyzinさんのいとこの姉と名乗るA氏は、「私たちの愛するスジンが6月7日、突然の事故により空の星となりました。家族や友人たちがスジンの最後の旅路を見送りました」と悲報を伝えた。

続けて、「スジンのYouTubeチャンネルを愛してくださった登録者の皆さまにも、故人の最後の旅立ちに温かい哀悼と祈りを送っていただけますよう切にお願いいたします」とし、「家族が悲しみを乗り越え、スジンを安らかに送り出せるよう、どうか心を寄せていただければ幸いです」と呼びかけた。

sukyzinさんは登録者約2万人を抱えるユーチューバーで、自身の日常を発信しながら多くの人々に親しまれていた。特に、約12日前に公開された最新動画は、いとこのスルギと共に撮影した映像だった。

（写真＝sukyzinさんInstagram）スルギ（左）とsukyzinさん

突然の訃報を受け、コメント欄には「嘘だと言ってほしい」「ご冥福をお祈りいたします」「信じられない」など、sukyzinさんを悼む声が相次いでいる。

◇スルギ プロフィール

1994年2月10日生まれ。本名カン・スルギ。7年間という長い練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビュー。グループ内ではリードボーカル、メインダンサーを務めている。クールに見えるが非常に柔和な性格の持ち主。温厚で良く寝ることから「クマ」という愛称を持っている。