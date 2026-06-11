1児の母・森絵梨佳「普通に枝豆を食べるより美味しく感じる」工夫凝らした曲げわっぱ弁当公開「彩りが綺麗」「愛情たっぷりのお弁当」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】モデルの森絵梨佳が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳1児のママモデル「商品のような完璧な見た目」枝豆・茄子など旬野菜使った小学生弁当
森は「本日の小学生弁当」とつづり、曲げわっぱにご飯や枝豆、茄子と鶏肉の炒め物が入った色鮮やかな弁当の写真を更新。「枝豆は爪楊枝にさしてお弁当にいれると、普通に枝豆を食べるより美味しく感じるのはなぜ？」とも添えている。
また「久しぶりに夜に友人と会う日」とも報告して、長男から「どこで会うの？」「ここから何分くらいのところ？」「なに食べるの？」と質問攻めにあったというエピソードを紹介。「そんなにママの事心配？」と聞くと、長男は「いや、まあー。ほらもういいから行って！！たのしんで！」と送り出してくれたそうで「お父さんみたいダ」と親子での微笑ましいエピソードを紹介している。
この投稿には「美味しそう」「真似したい」「彩りが綺麗」「商品のような完璧な見た目」「愛情たっぷりのお弁当」「ほっこりするエピソード」「素敵な親子関係」などの反響が寄せられている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳1児のママモデル「商品のような完璧な見た目」枝豆・茄子など旬野菜使った小学生弁当
◆森絵梨佳、手作り弁当と長男との会話を公開
森は「本日の小学生弁当」とつづり、曲げわっぱにご飯や枝豆、茄子と鶏肉の炒め物が入った色鮮やかな弁当の写真を更新。「枝豆は爪楊枝にさしてお弁当にいれると、普通に枝豆を食べるより美味しく感じるのはなぜ？」とも添えている。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「真似したい」「彩りが綺麗」「商品のような完璧な見た目」「愛情たっぷりのお弁当」「ほっこりするエピソード」「素敵な親子関係」などの反響が寄せられている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】