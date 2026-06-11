公園デートにおいて、男性がキュンとする女性の振る舞い９パターン
公園でお散歩しながら、彼とまったり。そんなデートに憧れる女性も多いのではないでしょうか。せっかくデートするなら、男性に「カワイイ」と思ってもらいたいもの。そこで今回は、『スゴレン』男性読者に聞いた「公園デートにおいて、男性がキュンとする女性の振る舞い」を紹介します。
【１】散歩する老夫婦を見ながら、「私もあんな風になりたいなぁ」と呟く。
女性にとって何気ない一言でも、「デート中に理想の将来像を話されたら、『俺とのこと？』って意識しちゃう」（２０代男性）というように、期待する男性も多いようです。大好きな男性の前で、独り言のように言ってみるといいでしょう。
【２】公園ですれ違った人に、「こんにちは」と自然に挨拶をする。
「誰にでも挨拶できるって、飾ってない感じがしていい」（３０代男性）のように、女性の気さくで明るい行動に、好意を抱く男性もいるようです。自分からでなくても、すれ違った相手に挨拶されたら、「こんにちは」と返事をしましょう。
【３】迷子を見つけたとき、親身になって親を一緒に探す。
「子どもを助けられるって、母性的なやさしさを感じる」（２０代女性）などの意見から、女性が子どもの面倒を見る姿を見て、「いいお母さんになりそう」と感じる男性は多いようです。もし迷子がいたら、「どうしたの？」と聞いてあげましょう。
【４】「自然の中って落ち着くねぇ」と、自然や植物に関する話をする。
「自然が好きな子って、心が澄んでるんだろうなって感じる」（２０代男性）という意見から、緑に囲まれた場所を好む女性に、男性は素直さや純粋さを感じてキュンとするようです。花壇を見て、「キレイだね」と感動するのも効果的でしょう。
【５】落ちているゴミを当然のように拾い、ゴミ箱に捨てる。
「ゴミ拾いとかを普通にできる人って周りへの気配りもできそう」（２０代男性）という意見から、公共の場でもゴミを拾うなど、女性のモラルある行動にキュンとする男性も多いようです。ゴミ箱がないときのために、ビニール袋などを持っておくといいでしょう。
【６】トイレなどで手を洗った男性にハンカチを貸す。
「自分のものを貸してくれるって、親しい関係だからこそな気がする」（２０代男性）という意見から、ハンカチを貸してくれる女性は、自分に気を許していると感じる男性もいるようです。花柄などのハンカチだと、女性らしさをアピールできるかもしれません。
【７】ベンチに座るときに、タオルなどを敷く。
「直に座らないってキレイ好きっぽいし、女の子ならではだと思う」（１０代男性）というように、ベンチにタオルを敷く行動から、男性は「キレイ好き」「清潔」という印象を受けるようです。タオルやハンカチがあれば、簡単に実行できる方法といえるでしょう。
【８】散歩中の犬に近づき、じゃれ合う。
「動物好きに悪い人はいないと思うし、じゃれ合う姿ってカワイイ」（３０代男性）などの意見から、動物をなでたり、一緒に遊んだりする女性の姿に、男性はキュンとするようです。ただし、男性が動物を苦手としている場合は、しないほうがいいでしょう。
【９】手作りのお弁当を持ってくる。
手作りのお弁当から、家庭的な女性らしさを感じる男性は多いようです。また、「自分のために、朝から時間を割いてくれたことがうれしい」（２０代男性）のように、「自分のために頑張ってくれた」という部分も、男性がキュンとする要素といえそうです。
ほかに、「公園デートにおいて、男性がキュンとする女性の振る舞い」にはどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
【１】散歩する老夫婦を見ながら、「私もあんな風になりたいなぁ」と呟く。
女性にとって何気ない一言でも、「デート中に理想の将来像を話されたら、『俺とのこと？』って意識しちゃう」（２０代男性）というように、期待する男性も多いようです。大好きな男性の前で、独り言のように言ってみるといいでしょう。
「誰にでも挨拶できるって、飾ってない感じがしていい」（３０代男性）のように、女性の気さくで明るい行動に、好意を抱く男性もいるようです。自分からでなくても、すれ違った相手に挨拶されたら、「こんにちは」と返事をしましょう。
【３】迷子を見つけたとき、親身になって親を一緒に探す。
「子どもを助けられるって、母性的なやさしさを感じる」（２０代女性）などの意見から、女性が子どもの面倒を見る姿を見て、「いいお母さんになりそう」と感じる男性は多いようです。もし迷子がいたら、「どうしたの？」と聞いてあげましょう。
【４】「自然の中って落ち着くねぇ」と、自然や植物に関する話をする。
「自然が好きな子って、心が澄んでるんだろうなって感じる」（２０代男性）という意見から、緑に囲まれた場所を好む女性に、男性は素直さや純粋さを感じてキュンとするようです。花壇を見て、「キレイだね」と感動するのも効果的でしょう。
【５】落ちているゴミを当然のように拾い、ゴミ箱に捨てる。
「ゴミ拾いとかを普通にできる人って周りへの気配りもできそう」（２０代男性）という意見から、公共の場でもゴミを拾うなど、女性のモラルある行動にキュンとする男性も多いようです。ゴミ箱がないときのために、ビニール袋などを持っておくといいでしょう。
【６】トイレなどで手を洗った男性にハンカチを貸す。
「自分のものを貸してくれるって、親しい関係だからこそな気がする」（２０代男性）という意見から、ハンカチを貸してくれる女性は、自分に気を許していると感じる男性もいるようです。花柄などのハンカチだと、女性らしさをアピールできるかもしれません。
【７】ベンチに座るときに、タオルなどを敷く。
「直に座らないってキレイ好きっぽいし、女の子ならではだと思う」（１０代男性）というように、ベンチにタオルを敷く行動から、男性は「キレイ好き」「清潔」という印象を受けるようです。タオルやハンカチがあれば、簡単に実行できる方法といえるでしょう。
【８】散歩中の犬に近づき、じゃれ合う。
「動物好きに悪い人はいないと思うし、じゃれ合う姿ってカワイイ」（３０代男性）などの意見から、動物をなでたり、一緒に遊んだりする女性の姿に、男性はキュンとするようです。ただし、男性が動物を苦手としている場合は、しないほうがいいでしょう。
【９】手作りのお弁当を持ってくる。
手作りのお弁当から、家庭的な女性らしさを感じる男性は多いようです。また、「自分のために、朝から時間を割いてくれたことがうれしい」（２０代男性）のように、「自分のために頑張ってくれた」という部分も、男性がキュンとする要素といえそうです。
ほかに、「公園デートにおいて、男性がキュンとする女性の振る舞い」にはどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）