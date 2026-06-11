3種のモンブランやプチケーキの詰め合わせ、限定ラッピングの「チーズスフレ」など父の日限定スイーツが登場【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、6月21日「父の日」に向けて、家族で楽しめる父の日限定スイーツを用意した。2026年6月19日〜6月21日の3日間、全国の生ケーキ取扱店で販売する。

※北海道･九州地方及び、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

プチケーキを詰め合わせた「プチガトー〜サンクスパパ〜(8個入)」、父の日ラッピングの「チーズスフレ」のほか、“父の恩は山より高く”のことわざにちなんで、ヨーロッパアルプス最高峰の名を冠するケーキ「モンブラン」を3種ラインアップする。

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◆プチガトー〜サンクスパパ〜(8個入)

価格:2,700円(税込2,916円)

販売:6月19日〜6月21日

キャンプや釣り、ビールにワイシャツなど、お父さんをモチーフにしたケーキやお父さんの趣味をイメージしたケーキを、バラエティ豊かに詰め合わせた。BOXの天面には、お父さんへのメッセージが書けるスペースを用意した。

【詰め合わせ内容】

「父の日モンブラン」:栗甘露煮を飾ったマロンあんのタルト

「父の日チョコケーキ」:チョコホイップクリームとココアグラサージュのケーキ

「パパタルト」:コーヒークリームのタルト

「ワイシャツタルト」:ソーダ風味クリームとミルクグラサージュのタルト

「わくわくキャンプ」:抹茶ホイップクリームのロールケーキ

「みんなで乾杯ビール」:ミルクムースをのせたりんごゼリー

「おさかな釣りケーキ」:白桃ダイス入りライチホイップクリームとソーダ風味グラサージュのケーキ

「ありがとう花束ケーキ」:マンゴーホイップクリームとヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

◆父の日チーズスフレ

価格:590円(税込637円)

販売:6月19日〜6月21日

父の日専用デザインのフィルムでラッピングしたチーズスフレ。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないようにゆっくり蒸し焼きにした。チーズの旨みと食感が楽しめる。フィルム上面には、お父さんへのメッセージが書けるスペースを用意した。

チーズスフレ

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◆ティラミスモンブラン

価格:460円(税込496円)

販売:販売中〜10月15日頃

ココアスポンジの上にコーヒークリームを重ね、コクのあるチーズあんで包んだ。ココアスポンジの中に入っているほろ苦いコーヒーカスタードが、全体の味わいを引き締める。

◆モンブラン

価格:460円(税込496円)

販売:通年販売

口どけのよいスポンジの中に、なめらかなカスタードを入れ、マロンダイスの食感とラム酒の香り豊かなクリームを重ね、仕上げにマロンあんを絞った。マロンあんには、栗の甘露煮を混ぜ込み、甘さを控えて栗の風味を際立たせた。

◆渋皮栗のモンブラン

価格:590円(税込637円)

販売:通年販売

渋皮栗の上品でコク深い味わいと、クリーム、スポンジのハーモニーが楽しめるモンブラン。口どけのよいスポンジの中に、熊本県産蒸し栗ペーストを使用したなめらかな栗カスタードクリームを入れ、渋皮栗の粒入りチーズクリームを重ねた。仕上げに、熊本県産蒸し栗ペーストを含む4種のマロンペーストを合わせた渋皮栗あんを絞っている。

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