辻希美「全然寝れなかった」日の高1長男弁当公開「お肉たっぷりで嬉しい」「お弁当を詰めるスキル尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの辻希美が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けも彩りも綺麗」眠れなかった日の高1長男弁当
辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。「昨夜は布団入った瞬間にムズムズ病が発症して全然寝れなかったー」の説明とともに、白米と胡麻とタレがかかった鶏肉、アスパラガスをハムで巻いたもの、花の形に飾り切りしたウインナー、にっこり顔の卵焼きなどを隙間なく盛り付けたお弁当を披露している。
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当ですね」「お弁当を詰めるスキル尊敬」「盛り付けも彩りも綺麗」「お肉たっぷりで嬉しい」「料理上手で尊敬」「満腹ご飯を真似したい」「お大事に」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けも彩りも綺麗」眠れなかった日の高1長男弁当
◆辻希美「全然寝れなかったー」お弁当公開
辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。「昨夜は布団入った瞬間にムズムズ病が発症して全然寝れなかったー」の説明とともに、白米と胡麻とタレがかかった鶏肉、アスパラガスをハムで巻いたもの、花の形に飾り切りしたウインナー、にっこり顔の卵焼きなどを隙間なく盛り付けたお弁当を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当ですね」「お弁当を詰めるスキル尊敬」「盛り付けも彩りも綺麗」「お肉たっぷりで嬉しい」「料理上手で尊敬」「満腹ご飯を真似したい」「お大事に」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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