女子の「告白待ち」フラグに応えられないヘタレ男の共通項９パターン
女の子といい感じになると立ちあがる告白待ちフラグ。でもそんな好意に気づいてか気づかずか、みすみすスルーしてしまう残念な男性も少なくありません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女子の『告白待ち』フラグに応えられないヘタレ男の共通項」をご紹介します。
【１】いつもふざけていて、真剣なムードに耐えられない
「関西人みたいなお笑いキャラだと真面目な雰囲気に持っていけないみたい」（20代女性）というように、自分に真剣な告白なんて無理だと考えているパターンです。なにもカッコつける必要もないので、クスッと笑えるような告白方法を考えてみてもよいでしょう。
【２】プライドが高く、自分から行くのは負けた気がしてしまう
「女から告白させるほうがダサいと思うんですが…」（20代女性）というように、自分から告白するのはありえないと考えているパターンです。駆け引きを楽しむ余裕のある恋愛強者ならともかく、めったにないチャンスなのであれば、さっさと自分から告白すべきでしょう。
【３】鈍感で、スキスキアピールを受信できない
「これまで恋愛したことのない人に多いかも」（10代女性）というように、女性からのフラグそのものに気付くことができないパターンです。どうにもわからなければ、大勢で遊んでみて、友達に彼女の好意を見極めてもらうとよいでしょう。
【４】自信がなく、好かれていることに実感がない
「自己評価が低すぎて、自分が人に好かれるなんてありえないと思ってる」（20代女性）というように、人に好かれている感覚がわからないパターンです。もっとも、相手のことが好きならば、好かれているかどうかはまた別の話。ダメ元で告白してみるのも手でしょう。
【５】想像力に欠け、女子の言葉を額面通りに受け取ってしまう
「『ずっと友達でいようね』とか『好きな人がいる』とか言ったのを、いちいち真に受けてる」（10代女性）というように、複雑な乙女心が読めないパターンです。小悪魔タイプの女性には、こちらも褒めたり意地悪したりをくり返しながら、少しずつ距離を縮めていくとよいでしょう。
【６】間が悪く、いつもここぞというタイミングを逃す
「告白するなら今だろ！ってタイミングがたくさんあったのに…」（20代女性）というように、チャンスをものにできないパターンです。この手の男性は力めば力むほどタイミングを逃すので、会うたびに相手が現在どんなムードなのか、常に観察するよう努めたいところです。
【７】慎重すぎて、からかわれていると勘違いする
「過去にひどい目に遭ったんでしょうか…」（10代女性）というように、女性からの好意を疑ってしまうパターンです。仮にいたずらだとしても、長続きはしないはずなので、半年以上の長期戦に持っていけばおのずと答えは出そうです。
【８】要領が悪く、仕事と恋愛を両立できない
「社会人として一人前にならないと、恋する資格がないとか思い込んでる」（20代女性）というように、恋愛するとほかのことがおろそかになると考えて怖気づくパターンです。恋にのめり込んでしまう自覚があるなら、告白するときにその旨を告げて２人で乗り切ればよいのではないでしょうか。
【９】意気地がなく、傷つくことを恐れてしまう
「最悪のケースを想像しすぎて何もできないタイプですね」（20代女性）というように、傷つくくらいなら告白しないほうがマシだと考えるパターンです。はたしてそのフラグが本物なのかどうか確信が持てないようなら、友達に内偵してもらうのもアリでしょう。
常に恋愛成就を逃すお友達にもアドバイスとしてシェアしていただくとよいかもしれません。（熊山 准）
【１】いつもふざけていて、真剣なムードに耐えられない
「関西人みたいなお笑いキャラだと真面目な雰囲気に持っていけないみたい」（20代女性）というように、自分に真剣な告白なんて無理だと考えているパターンです。なにもカッコつける必要もないので、クスッと笑えるような告白方法を考えてみてもよいでしょう。
「女から告白させるほうがダサいと思うんですが…」（20代女性）というように、自分から告白するのはありえないと考えているパターンです。駆け引きを楽しむ余裕のある恋愛強者ならともかく、めったにないチャンスなのであれば、さっさと自分から告白すべきでしょう。
【３】鈍感で、スキスキアピールを受信できない
「これまで恋愛したことのない人に多いかも」（10代女性）というように、女性からのフラグそのものに気付くことができないパターンです。どうにもわからなければ、大勢で遊んでみて、友達に彼女の好意を見極めてもらうとよいでしょう。
【４】自信がなく、好かれていることに実感がない
「自己評価が低すぎて、自分が人に好かれるなんてありえないと思ってる」（20代女性）というように、人に好かれている感覚がわからないパターンです。もっとも、相手のことが好きならば、好かれているかどうかはまた別の話。ダメ元で告白してみるのも手でしょう。
【５】想像力に欠け、女子の言葉を額面通りに受け取ってしまう
「『ずっと友達でいようね』とか『好きな人がいる』とか言ったのを、いちいち真に受けてる」（10代女性）というように、複雑な乙女心が読めないパターンです。小悪魔タイプの女性には、こちらも褒めたり意地悪したりをくり返しながら、少しずつ距離を縮めていくとよいでしょう。
【６】間が悪く、いつもここぞというタイミングを逃す
「告白するなら今だろ！ってタイミングがたくさんあったのに…」（20代女性）というように、チャンスをものにできないパターンです。この手の男性は力めば力むほどタイミングを逃すので、会うたびに相手が現在どんなムードなのか、常に観察するよう努めたいところです。
【７】慎重すぎて、からかわれていると勘違いする
「過去にひどい目に遭ったんでしょうか…」（10代女性）というように、女性からの好意を疑ってしまうパターンです。仮にいたずらだとしても、長続きはしないはずなので、半年以上の長期戦に持っていけばおのずと答えは出そうです。
【８】要領が悪く、仕事と恋愛を両立できない
「社会人として一人前にならないと、恋する資格がないとか思い込んでる」（20代女性）というように、恋愛するとほかのことがおろそかになると考えて怖気づくパターンです。恋にのめり込んでしまう自覚があるなら、告白するときにその旨を告げて２人で乗り切ればよいのではないでしょうか。
【９】意気地がなく、傷つくことを恐れてしまう
「最悪のケースを想像しすぎて何もできないタイプですね」（20代女性）というように、傷つくくらいなら告白しないほうがマシだと考えるパターンです。はたしてそのフラグが本物なのかどうか確信が持てないようなら、友達に内偵してもらうのもアリでしょう。
常に恋愛成就を逃すお友達にもアドバイスとしてシェアしていただくとよいかもしれません。（熊山 准）