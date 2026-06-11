

asmi

シンガーソングライターのasmiが10日、Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。

6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ。従来のライブやフェスとは一線を画し、「PRAISE（称賛）」をコンセプトに次世代の表現を提示する。

昨年に続き2度目の開催を記念し、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラーである“グリーン”の装飾を模したグリーンカーペットでフォトコールが実施された。

asmiはMrs. GREEN APPLEのエンタテインメント・ショーに相応しい華やか衣装で登場し、フォトコールを行なった。

今回の衣装のポイントについてasmiは、「いつもの私よりはかっちり決めています。私は結構デニムを履くことが多いんですけど、今日はビーズとかがいっぱいついた可愛いハーフパンツがポイントです。メイクでは、アイメイクの目尻のところにグリーンを入れました。それもお気に入りです。あと『CEREMONY』オフィシャルグッズのブローチをつけさせてもらっています」と語った。

なお、フォトコールには主催のMrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、MCを務める中条あやみ、サッシャが出席した。