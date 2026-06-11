フランス競馬の統括機関であるフランスギャロは日本時間６月１０日、ジャックルマロワ賞・Ｇ１（８月１６日、仏ドーヴィル競馬場・芝直線１６００メートル）に３４頭が登録したことを発表した。内訳はイギリスから１２頭、フランスから９頭、アイルランドから９頭、日本から４頭としている。

日本調教馬は先月のヴィクトリアマイルなどＧ１を３勝のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）、安田記念を制したシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）、昨年５着のゴートゥファースト（牡６歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）、今年２月にアブダビゴールドＣを制したシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が登録している。

同レースは総賞金が１００万ユーロ（約１億８４１６万円＝フランスギャロの２０２６年レートで換算）で、１着賞金が５７万１４００ユーロ（約１億５２３万円）。

これまで同レースには日本調教馬は延べ７頭が挑戦し、１９９８年にタイキシャトル（岡部幸雄騎手）がＶ。０３年にはテレグノシス（勝浦正樹騎手）が３着になっている。昨年はゴートゥファースト（５着）、アスコリピチェーノ（６着）の２頭が出走した。

フランスギャロのＸでは「日本が再びドーヴィルに照準を合わせる！」のコメントでプロモーション映像を流している。