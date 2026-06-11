6月13日から26日までオランダとベルギーを訪問される天皇皇后両陛下。皇室は代々、節目節目で両国の王室と互いに行き来を重ね、親密な交友関係を築いてきました。雅子さまの療養中には、ご様子を案じたオランダ王室の招待を受けてご一家でご静養に訪れたことが、その後ご体調が上向くきっかけに。思い出の詰まった秘蔵写真をご紹介します。

【写真】27年前、ベルギー・デルビュイを散策されるファー付きコート姿の雅子さま。他、27年前、フィリップ国王とマチルド妃の結婚式典の様子なども

【オランダ】2006年8月17日〜31日、2013年4月28日〜5月3日

雅子さまのご静養のために訪れたオランダ。王室の離宮でゆったりと過ごし、親交を深められた。結婚前に金融機関で働いていたマキシマ王妃は、雅子さまのよき理解者（2006年）

当時4才の愛子さまにとって、海外に行かれるのは初めてのこと。2才のアマリア王女、1才のアレクシア王女とお友達になられた（2006年）

国王の即位式に参列された両陛下。雅子さまにとって11年ぶりの海外公式訪問となった（2013年）

【ベルギー】1999年12月3〜7日

フィリップ国王とマチルド妃の結婚式典にご参列。雅子さまは会場に合わせ、急遽ドレスを赤からブルーに変更された（1999年）

結婚式典の翌日、「世界で最も小さな町」として知られるデルビュイを散策され、笑顔を見せるお二人（1999年）

※女性セブン2026年6月25日号