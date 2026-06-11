「ココス 夏の福袋 2026」6・19予約販売開始 メニュー表紙でおなじみ「ココッスくん」グッズ＆食事券が入ってお得に
ファミリーレストラン「ココス」では19日午前10時より、人気イラストレーターの北澤平祐氏とコラボレーションした「ココス 夏の福袋 2026」の予約販売を開始する。
【写真】ニコニコでかわいい！ココッスくんグラスマーカー
3300円（税込3630円）の福袋を購入すると、3000円分（税込3300円分）の食事券（店内飲食の場合）に加えて、同店のメニュー表紙でおなじみの、北澤氏が描く愛らしいキャラクター「ココッスくん」を主役にしたテーブルウェアセットが手に入るお得な福袋。「ココッスくん」初の立体グッズであるグラスマーカーをはじめ、細部までこだわり抜いたアイテムを詰め込んだ。
■商品概要
・オリジナル美濃焼プレート（直径約19センチ）
日本の伝統工芸品である陶磁器「美濃焼」のプレートに、ココスのメニューの表紙からそのまま飛び出してきたかのような生き生きとしたココッスくんの姿が描かれている。イラストは、北澤氏が今回の福袋のために特別に描き下ろした新デザイン。
・オリジナル日本製グラス（口径約8センチ／高さ約8センチ）
ココッスくんがグラスをぐるりと一周する様子が描かれた、遊び心あふれるデザインが特徴。透明感のあるソーダライムガラスは品質にこだわった日本製で、涼しげな青色で描かれたイラストと合わせて、清涼感をより感じさせてくれること間違いなし。プレートとセットで使うことで、統一感のあるテーブルコーディネートが完成する。
・ココッスくんグラスマーカー（高さ約3.5センチ）
ココッスくんが、ついに初の立体グッズとして登場。グラスのフチにちょこんと引っ掛けることができる、愛くるしいポーズをしている。自分のグラスの目印として使えるのはもちろん、使用中にふと目が合うたびに癒やされるアイテム。この福袋でしか手に入れることができない特別なココッスくんが、夏のティータイムをかわいらしく彩ってくれる。
・食事券3000円分（500円券×6枚セット）
全国のココスで、受け取り後すぐに利用できる食事券。
有効期限：2026年7月16日（木）〜12月31日（木）
【写真】ニコニコでかわいい！ココッスくんグラスマーカー
3300円（税込3630円）の福袋を購入すると、3000円分（税込3300円分）の食事券（店内飲食の場合）に加えて、同店のメニュー表紙でおなじみの、北澤氏が描く愛らしいキャラクター「ココッスくん」を主役にしたテーブルウェアセットが手に入るお得な福袋。「ココッスくん」初の立体グッズであるグラスマーカーをはじめ、細部までこだわり抜いたアイテムを詰め込んだ。
・オリジナル美濃焼プレート（直径約19センチ）
日本の伝統工芸品である陶磁器「美濃焼」のプレートに、ココスのメニューの表紙からそのまま飛び出してきたかのような生き生きとしたココッスくんの姿が描かれている。イラストは、北澤氏が今回の福袋のために特別に描き下ろした新デザイン。
・オリジナル日本製グラス（口径約8センチ／高さ約8センチ）
ココッスくんがグラスをぐるりと一周する様子が描かれた、遊び心あふれるデザインが特徴。透明感のあるソーダライムガラスは品質にこだわった日本製で、涼しげな青色で描かれたイラストと合わせて、清涼感をより感じさせてくれること間違いなし。プレートとセットで使うことで、統一感のあるテーブルコーディネートが完成する。
・ココッスくんグラスマーカー（高さ約3.5センチ）
ココッスくんが、ついに初の立体グッズとして登場。グラスのフチにちょこんと引っ掛けることができる、愛くるしいポーズをしている。自分のグラスの目印として使えるのはもちろん、使用中にふと目が合うたびに癒やされるアイテム。この福袋でしか手に入れることができない特別なココッスくんが、夏のティータイムをかわいらしく彩ってくれる。
・食事券3000円分（500円券×6枚セット）
全国のココスで、受け取り後すぐに利用できる食事券。
有効期限：2026年7月16日（木）〜12月31日（木）