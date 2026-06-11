なにわ男子・藤原丈一郎、『パワプロ』夢中でAぇ! group末澤誠也を放置「ずっとキレられるんです」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた『パワフルプロ野球2026-2027』発売記念イベントに登壇した。大のオリックス・バファローズファンで知られる藤原は、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともに『パワプロ』の思い出を語った。
【写真】ホームランに大喜びする藤原丈一郎
アンタッチャブルとともにおそろいのユニフォーム姿で登場した藤原は「世界に1枚しかないユニフォーム。パワプロくんもいるしメンバーカラーが青なのでぴったり」と大喜び。山崎も「僕もメンバーカラーは赤なんです」と適当発言に柴田は「メンバーカラーなんてないだろ！」と呆れた。
小学生からジュニアとして活動していた藤原は「先輩後輩とダンスしてパワプロして練習してパワプロして…帰り道もパワプロしていました」と幼少期から熱中。「たまに（オリックスの）ペナントレースと同じ日程でやって、月曜日は休みます。移動日なんで…。パワプロと日常生活がマッチしながら生活していました。（現実で）負けたからこそ絶対に勝とうと」とハマりっぷりを披露した。
最近も「ずっと僕は新幹線の移動中にもめちゃくちゃやっている。この前はAぇ! groupの末澤誠也と僕で大阪に帰る移動中、末澤がしゃべってるんですけど、俺はパワプロしてる。2時間半ずっと…。で、ずっとキレられるんです。『お前、話聞けよ』。『ちょっと待て、今こっち大事やねん』ってずっと」と苦笑。山崎から「末ちゃんよりも大事なんだね」と指摘され「それはそうです。ごめん、末澤」とあっさり認めていた。
そんな大好きな パワプロから学んだことを聞かれた藤原が「人生は常に選択」と回答。「サクセスとかマイライフとかいろんなモードで選択することが多い。練習もパワーをあげるのか守備なのか。僕は小学生のときに、人生は選択の連続なんやと学びました。大学生のときに就職するかアイドルをするか、人生最大の選択のなかでアイドルを選択できたのはパワプロのおかげです」と深く感謝していた。
『パワフルプロ野球2026-2027』は同日発売。
【写真】ホームランに大喜びする藤原丈一郎
アンタッチャブルとともにおそろいのユニフォーム姿で登場した藤原は「世界に1枚しかないユニフォーム。パワプロくんもいるしメンバーカラーが青なのでぴったり」と大喜び。山崎も「僕もメンバーカラーは赤なんです」と適当発言に柴田は「メンバーカラーなんてないだろ！」と呆れた。
最近も「ずっと僕は新幹線の移動中にもめちゃくちゃやっている。この前はAぇ! groupの末澤誠也と僕で大阪に帰る移動中、末澤がしゃべってるんですけど、俺はパワプロしてる。2時間半ずっと…。で、ずっとキレられるんです。『お前、話聞けよ』。『ちょっと待て、今こっち大事やねん』ってずっと」と苦笑。山崎から「末ちゃんよりも大事なんだね」と指摘され「それはそうです。ごめん、末澤」とあっさり認めていた。
そんな大好きな パワプロから学んだことを聞かれた藤原が「人生は常に選択」と回答。「サクセスとかマイライフとかいろんなモードで選択することが多い。練習もパワーをあげるのか守備なのか。僕は小学生のときに、人生は選択の連続なんやと学びました。大学生のときに就職するかアイドルをするか、人生最大の選択のなかでアイドルを選択できたのはパワプロのおかげです」と深く感謝していた。
『パワフルプロ野球2026-2027』は同日発売。