【ピザハット創業祭2026】3種の定番ピザが最大38.6%OFFの特別価格に “人気生地”への変更も無料
ピザチェーン「ピザハット」は、創業祭を記念した感謝キャンペーン「創業祭2026」を11日から21日の11日間限定で開催する。
【画像】ポイントプログラム「HUT REWARDS」の仕組み
今年の創業祭は、感謝の気持ちを込めた特別企画を用意。長年にわたって愛され続けてきた伝統の3種のピザ「スーパー・シュプリーム」「新・特うまプルコギ」「シーフードミックス」が、期間中はお持ち帰りでそれぞれ1958円（通常価格3190円）という、ピザハットの創業年「1958」に由来するスペシャル価格となっている。デリバリーも2890円（通常価格3190円）で提供。また、3種の伝統ピザ限定で通常追加料金が必要な「鉄鍋パンピザ生地」への生地変更が無料となる。
さらに、期間中にピザを購入すると、「ピザハットオンライン・アプリ」でもらえるスライス（ポイント）が5倍になるボーナスも。普段よりもおトクにポイントを貯めることができる。
■対象ピザ詳細
『スーパー・シュプリーム』
世界各国のピザハットで共通のメニューとして売られている。「シュプリーム」は「この上ないさま。絶大なさま。最高の。至上の。至高の。」という意味があり、そこに「スーパー」を付け、まさに「スーパー最高なピザ」というメニュー名。その名の通り、トッピングには肉や野菜など8種類もの具材がたっぷりとのっている。
『新・特うまプルコギ』
肉ピザの看板メニューといえるピザ。日本の宅配ピザ業界でプルコギを初めてピザにしたのが同店。テレビ番組でも満場一致で合格を得た、間違いない自慢の味。
『シーフードミックス』
同店でしか食べられないその絶妙なオリジナルシーフードピザは子供から大人まで根強い支持を得ている。海老・ブロッコリーの彩もバランスの良い安定感抜群の頼れる古株ピザ。
※価格は全て税込
【画像】ポイントプログラム「HUT REWARDS」の仕組み
今年の創業祭は、感謝の気持ちを込めた特別企画を用意。長年にわたって愛され続けてきた伝統の3種のピザ「スーパー・シュプリーム」「新・特うまプルコギ」「シーフードミックス」が、期間中はお持ち帰りでそれぞれ1958円（通常価格3190円）という、ピザハットの創業年「1958」に由来するスペシャル価格となっている。デリバリーも2890円（通常価格3190円）で提供。また、3種の伝統ピザ限定で通常追加料金が必要な「鉄鍋パンピザ生地」への生地変更が無料となる。
■対象ピザ詳細
『スーパー・シュプリーム』
世界各国のピザハットで共通のメニューとして売られている。「シュプリーム」は「この上ないさま。絶大なさま。最高の。至上の。至高の。」という意味があり、そこに「スーパー」を付け、まさに「スーパー最高なピザ」というメニュー名。その名の通り、トッピングには肉や野菜など8種類もの具材がたっぷりとのっている。
『新・特うまプルコギ』
肉ピザの看板メニューといえるピザ。日本の宅配ピザ業界でプルコギを初めてピザにしたのが同店。テレビ番組でも満場一致で合格を得た、間違いない自慢の味。
『シーフードミックス』
同店でしか食べられないその絶妙なオリジナルシーフードピザは子供から大人まで根強い支持を得ている。海老・ブロッコリーの彩もバランスの良い安定感抜群の頼れる古株ピザ。
※価格は全て税込