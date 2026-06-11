ビョン・ウソク、日本公式Xがオープン FCも「coming soon…」 『ソンジェ背負って走れ』『21世紀の大君夫人』に出演
韓国の俳優BYEON WOOSEOK（ビョン・ウソク）の日本公式Xが、きょう11日にオープンした。
【写真】社交ダンスの練習シーンで密着するIU＆ビョン・ウソク
ビョン・ウソクは、韓国国内にとどまらず、日本をはじめ世界中のファンから大きな支持を集めている俳優で、2024年開催のアジア8都市・全12公演で行われたアジアファンミーティングツアーの日本公演では約2万人を動員し、日本における高い人気と注目度を改めて証明している。
このたびオープンした日本公式Xでは、日本のファンに向けて、ビョン・ウソクのさまざまな魅力を発信していく。また、公式Xでは「coming soon…ファンクラブオープンをお楽しみに」と、示唆している。
ビョン・ウソクはモデルとしてデビュー。その後、『青春の記録』（20年）、『力の強い女カン・ナムスン』（23年）などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』（24年）で大旋風を巻き起こした。今年出演した『21世紀の大君夫人』も大きな話題となり、現在Netflixで配信中のバラエティー『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』にも出演している。
【写真】社交ダンスの練習シーンで密着するIU＆ビョン・ウソク
ビョン・ウソクは、韓国国内にとどまらず、日本をはじめ世界中のファンから大きな支持を集めている俳優で、2024年開催のアジア8都市・全12公演で行われたアジアファンミーティングツアーの日本公演では約2万人を動員し、日本における高い人気と注目度を改めて証明している。
このたびオープンした日本公式Xでは、日本のファンに向けて、ビョン・ウソクのさまざまな魅力を発信していく。また、公式Xでは「coming soon…ファンクラブオープンをお楽しみに」と、示唆している。
ビョン・ウソクはモデルとしてデビュー。その後、『青春の記録』（20年）、『力の強い女カン・ナムスン』（23年）などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』（24年）で大旋風を巻き起こした。今年出演した『21世紀の大君夫人』も大きな話題となり、現在Netflixで配信中のバラエティー『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』にも出演している。